Bắt kẻ yêu cầu con nợ chụp ảnh khỏa thân mới cho vay tiền

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Lê Văn Tín (SN 1997, trú tại Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, ngày 10/8, Công an phường Bình Đức (An Giang) phát hiện Tín có biểu hiện cho vay lãi nặng nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính nơi Tín thuê trọ (khu vực khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức). Tại đây, công an tìm thấy, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Tín.

Công an làm rõ, để được vay tiền, con nợ phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân gửi qua cho Tín để làm tin và uy hiếp khi người vay không trả tiền. Với thủ đoạn trên Tín đã cho nhiều phụ nữ vay tiền với lãi suất trên 30%/ tháng.

Đối tượng Lê Văn Tín bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận: Tín bắt đầu cho vay tiền để lấy tiền lãi từ khoảng cuối năm 2024. Hình thức cho vay tiền là Tín yêu cầu người cần vay tiền viết giấy nợ đồng thời chụp ảnh khỏa thân và căn cước công dân gửi cho Tín.

Trường hợp người vay đến trực tiếp gặp Tín để vay tiền thì đối tượng này sẽ dùng điện thoại chụp ảnh thỏa thân của người vay tiền, nhằm mục đích dùng để uy hiếp khi con nợ không chịu trả.

Đối với những người muốn vay thêm tiền thì Tín sẽ thỏa thuận phải cho Tín quan hệ tình dục và quay video lại để sau này nếu như giật nợ Tín thì xem như hòa tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay với số tiền cho vay từ 1 triệu đến 12 triệu đồng, tổng số tiền Tín đã cho các con nợ vay trên 106 triệu đồng, với lãi suất bình quân từ 30% đến 48%/tháng.