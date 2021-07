Diễn biến mới vụ con rể sát hại 3 người nhà vợ ở Thái Bình

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 10:54 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với Đào Văn Thịnh sau ít ngày điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ con rể sát hại 3 người nhà vợ ở Thái Bình, ngày 1/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Văn Thịnh (SN 1978, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Các quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thịnh khai nhận hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Sáng 28/6, chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh) đã viết đơn và đưa đến trụ sở UBND xã Quỳnh Hoa để làm thủ tục ly dị.

Biết được tin này, Thịnh liền đến nhà bố mẹ vợ là ông Đào Đình Cửu (SN 1946) và bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, vợ ông Cửu) để nói chuyện. Khi vào nhà, Thịnh thấy chị Sim và ông Cửu đang ngồi uống nước ở khu vực sân nhà.

Thịnh tiến đến nói chuyện thì 2 bên lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Thịnh đã lấy dao trong nhà bố mẹ vợ rồi chém 3 người tử vong tại chỗ. Sau đó, Thịnh đến trụ sở Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

