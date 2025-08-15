Tưởng bà cụ 80 tuổi mất vì tuổi già nhưng khi xem lại camera, gia đình hốt hoảng

Ngày 15-8, Công an phường Tân Uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là một bà cụ khoảng 80 tuổi.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ thanh niên bóp cổ bà cụ đến chết.

Theo người dân, sáng nay gia đình phát hiện bà cụ đã tử vong trên ghế xếp gần ti vi, người thân tưởng bà cụ lớn tuổi nên qua đời. Tuy nhiên, khi trích xuất camera thì gia đình mới hốt hoảng phát hiện bà cụ bị một thanh niên sát hại.

Theo hình ảnh camera, khoảng 19 giờ 30 ngày 14-8 thanh niên (nghi là nam) đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng lẻn vào nhà. Khi thấy bà cụ đang nằm trên ghế xếp xem ti vi, thì người này bất ngờ tấn công bà cụ đến chết. Sau khi gây án người này đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân của nạn nhân, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây án của người này vì bước đầu chưa phát hiện tài sản bị xáo trộn.

Thời điểm đó trời đang mưa, người này đi vào nhà thì bà cụ đang xem ti vi, không hề biết có kẻ đột nhập, không hề chống cự hay kêu la...