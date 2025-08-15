Tử hình kẻ đốt nhà khiến 3 người tử vong vì bị từ chối tình cảm

Theo hồ sơ vụ án, Nhu và chị L.T.M.D. làm việc chung tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh. Nhu có tình cảm với chị D. nhưng chị D. từ chối.

Đến năm 2016, Nhu bị đuổi việc và về quê ở Hà Nam. Năm 2018, Nhu quay lại TP Hồ Chí Minh để làm việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhu tại nghe HĐXX tuyên án.

Do cảm thấy cuộc sống bế tắc, đồng thời tức giận việc trước đây bị chị D. từ chối tình cảm và có lời nói xúc phạm, nên Nhu nảy sinh ý định sát hại chị. Nghĩ là làm, giữa tháng 11/2023, Nhu đến quán ăn trước đây từng làm chung với chị D. ở quận Bình Thạnh và được biết chị D. đã nghỉ việc, nhưng anh T. (chồng chị D.) hiện vẫn làm tại quán ăn này. Nhu chờ anh T. tan giờ làm thì đi theo để xác định nơi ở của chị.

Nhu đặt mua một áo khoác, một nón bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ và một xe máy qua mạng, đồng thời mua dao dùng làm hung khí gây án.

Khoảng 13h ngày 21/11, Nhu mang theo can nhựa, hộp quẹt, dao rồi chạy xe máy đến nhà chị D.. Trên đường đi, Nhu ghé vào cây xăng mua 300 ngàn đồng xăng đổ vào can nhựa.

Khi đến trước nhà chị D., đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh cũ), Nhu phát hiện nhà không khóa cửa nên đi vào bên trong. Khi chị D. đi ra, Nhu liền dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực bụng và lưng chị D.

Chị D. bỏ chạy ra ngoài, kêu cứu thì bị Nhu kéo vào trong, đóng cửa, đổ xăng ra nhà rồi lấy hộp quẹt đốt. Khi hàng xóm kéo đến, Nhu bỏ lại xe gắn máy, chạy bộ thoát thân. Nhu bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.

Thời điểm này trong nhà có cháu N.L.H.P. (3 tuổi, con chị D.) và T.M.T.K. (2 tuổi, cháu ruột chị D.). Hậu quả khiến chị D., cháu P. và cháu K. tử vong. Thiệt hại về tài sản gồm 2 xe môtô bị cháy, qua định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị thiệt hại gần 132 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Nhu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác khiến 3 nạn nhân (trong đó có 2 trẻ em) tử vong, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Khai nhận hành vi phạm tội tại tòa, Nhu cho rằng, chỉ có ý định sát hại chị D. Khi đổ xăng đốt nhà, bị cáo không biết có 2 cháu bé bên trong. Nhu đồng ý bồi thường thiệt hại cho các bị hại nhưng không nói lời sau cùng.

Ngoài mức án tử hình chung cho 2 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”, bị cáo Nhu còn bị HĐXX tuyên buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình 3 nạn nhân gần 500 triệu đồng.