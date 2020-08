Nhóm cầm đồ lãi suất cao chém chết con nợ tại TP Đà Lạt

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 11:08 AM (GMT+7)

Do không có tiền tiêu xài nên nhóm thanh niên bàn nhau lấy xe máy của 1 người mẹ mang đi cầm cố tại 1 tiệm cầm đồ lãi suất cao rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến người của tiệm cầm đồ chém chết.

Ngày 26-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo pháp luật vụ án mạng xảy ra tại TP Đà Lạt.

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố về tội "Giết người" gồm: Đinh Văn Hai (còn gọi Bé Hai, 26 tuổi), Phạm Văn Kiên (26 tuổi, cùng quê Hà Nội) và Hoàng Công Nam (27 tuổi, quê Thanh Hóa).

Camera an ninh ghi lại cảnh hỗn chiến.

Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Bảo Huân (26 tuổi, trú phường 4 - TP Đà Lạt). Anh Huân đã bị nhóm 3 đối tượng dùng hung khí chém chết tại ngã ba Đoàn Thị Điểm - Bà Triệu, phường 4, TP Đà Lạt.

Theo điều tra của cơ quan công an, do không có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên Hồ Nhật Hiệp (SN 1994, trú đường Hồ Xuân Hương, phường 9, TP Đà Lạt) cùng Nguyễn Tiến Bảo Huân đến gặp Nguyễn Tài Long (SN 1995, trú đường Đào Duy Từ) để nhờ Long mang xe máy của mẹ Long đi cầm lấy tiền.

Nam (bìa trái) và Kiên tại cơ quan công an.

Chiều 26-7, Hiệp và Long mang giấy tờ xe máy hiệu Yamaha Sirius, mang BKS: 49B1 - 011.70 và GPLX, CMND của mẹ Long đến tiệm cầm đồ 24H (số 21 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt) để cầm cố. Tại đây, Long và Hiệp gặp Phạm Trung Kiên (tạm trú tại số 60 Lý Tự Trọng) và Hoàng Quang Nam (tạm trú đường Mai Hắc Đế), là những người đứng ra nhận cầm đồ.

Vì không có điện thoại, nên Long ghi số điện thoại của Huân vào trong các giấy tờ có liên quan để liên hệ. Hai bên thống nhất: Long cầm giấy tờ cho Kiên và nhận của Kiên số tiền 10 triệu đồng, lãi suất 10 ngàn đồng/triệu đồng/ngày, 10 ngày trả lãi một lần (lãi suất 30%/tháng).

Sau khi làm thủ tục xong, Kiên chỉ đưa cho Long 9 triệu, trừ trước 1 triệu đồng tiền lãi của 10 ngày. Long mang tiền đó đưa cho Huân 5 triệu đồng, Hiệp 4 triệu đồng.

Đinh Văn Hai tại cơ quan công an.

Sau nhiều lần hẹn nhau đóng tiền lãi thì 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Đỉnh điểm, đến khoảng 20 giờ đêm 14-8, Huân lái xe máy chở theo người bạn tên Bôn (cả 2 mang theo gậy) tới tiệm cầm đồ, nơi Hai và Kiên làm việc, để giải quyết mâu thuẫn.

Khi vừa tới nơi, Huân và Bôn bị nhóm Hai, Kiên và Nam dùng rựa, mã tấu tấn công tới tấp. Hậu quả, Bôn bị thương ở chân còn Huân bị chấn thương sọ não và gãy 5 xương sườn, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, Huân tử vong vào trưa 15-8.

Sau khi xảy ra án mạng, Hai, Kiên và Nam bỏ trốn. Công an TP Đà Lạt và Công an Lâm Đồng truy xét, bắt được Hai ở Đồng Nai. Kiên và Nam sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

