Rủ qua đêm không được, "bắt cóc" con nợ đánh đập

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 20:00 PM (GMT+7)

Rủ qua đêm với con nợ không được, nhóm giang hồ “bắt cóc” 2 người rồi đánh đập, tra tấn.

Ngày 19/5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Minh Luân (SN 1991) và Nguyễn Duy Phúc (SN 1996, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Hai đối tượng Luân và Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Luân và Đ.T.T.T (SN 2002, ngụ huyện Long Thành) có quen biết với nhau. Tháng 3, Luân cho T. mượn 2 triệu đồng để bắt xe từ Trà Vinh về Long Thành, Đồng Nai.

Đến tháng 5, Luân nhắn tin đòi nợ nhưng T. không có tiền trả. Luân đề nghị T. qua đêm với mình thì sẽ xoá nợ. Tuy nhiên, T. không đồng ý nên Luân nhờ H.T.H (SN 1999, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tìm T. giúp. H. biết chỗ nhưng không chỉ cho Luân.

Ngày 14/5, Luân rủ Phúc và Hùng (chưa rõ lai lịch) đi tìm T. để lấy nợ. Lúc này, nhóm thấy H. đi trên đường nên Hùng dùng ghế nhựa vỡ bên đường đánh H., Luân cũng dùng tay đánh H. rồi yêu cầu lên xe. Nhóm yêu cầu H. phải dẫn về phòng trọ của T. ở ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành.

Vừa tới phòng trọ thì Phúc xông vào túm tóc, dùng đầu gối đánh vào bụng của T. Sau đó, cả ba "bắt cóc" H. và T. lên xe đưa về khu vực trường cấp II Long Đức, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Luân bắt cả hai quỳ rồi dùng dép đánh vào mặt, Phúc dùng chân đập vào người T.

Ngày 15/5, H. tới công an trình báo sự việc. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Luân, Phúc. Riêng Hùng đã bỏ trốn nên công an đang truy bắt.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng thừa nhận hành vi như trên.

