Chiều 15-8, theo đề nghị của phía Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc điện đàm rất thành công ngày 14-8 giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai nước trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực kết nối, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được tại Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp cấp cao giữa ba Người đứng đầu ba Đảng cũng như ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2-2025; nhất trí tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD; đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư xuyên biên giới và tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy sau hai năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia, Thủ tướng Hun Manet đã đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế tăng trưởng tích cực, đời sống người dân Campuchia ngày càng được cải thiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đủ điều kiện cũng như tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải quyết hòa bình mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28-7-2025 nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.