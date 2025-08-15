Bất ngờ tình tiết mới vụ chủ tịch xã 'tiếp tay' để vợ lừa đảo gần 14 tỉ đồng

Ngày 15-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Liễu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Minh Phúc (cựu công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang, TP Long Khánh cũ) về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu chủ tịch UBND xã Bảo Quang, là chồng của bị cáo Liễu) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chủ tịch UBND xã Bảo Quang) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là lần thứ 3 tòa đưa vụ án ra xét xử, trong đó có một lần tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung và một lần hoãn phiên tòa vì vắng mặt bị hại.

Tuy nhiên, phiên tòa lần này có thêm tình tiết mới nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Đỗ Thị Liễu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nêu cáo trạng, xác định do làm ăn thua lỗ và muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2023, Liễu đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Sau đó, Liễu nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất soạn hợp đồng ký chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Khi ký xong hợp đồng, Liễu đưa hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Minh Phúc là công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang TP Long Khánh (cũ), được phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực sao y bản chính và chứng thực chữ ký để đề xuất chứng thực hồ sơ công chứng.

Vì biết Liễu là vợ của chủ tịch UBND xã Bảo Quang Nguyễn Tiến Dũng nên Phúc đã đồng ý rồi mang hợp đồng chuyển nhượng trình cho Chủ tịch UBND xã Bảo Quang và Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang để chứng thực.

Khi này, chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch UBND xã biết Phúc không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch nhưng vẫn ký chứng thực vào các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch trên, tạo điều kiện cho Liễu lừa đảo chiếm đoạt tiền của các 5 người với tổng số tiền hơn 13,7 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu chủ tịch UBND Bảo Quang) là người trực tiếp phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Minh Phúc nên biết rõ cán bộ này không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch đất. Tuy nhiên, Dũng vẫn để Phúc tiếp nhận hồ sơ rồi chứng thực nhiều Hợp đồng, giao dịch đất của vợ mình để Liễu chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu phó chủ tịch UBND xã Bảo Quang) phụ trách bộ phận một cửa và một cửa liên thông, được phân công nhiệm vụ ký chứng thực các hợp đồng, giao dịch. Khi Phúc tiếp nhận, tham mưu hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (do Liễu đã giả chữ ký, dấu vân tay) đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, không phát hiện để Liễu lừa đảo chiếm đoạt của một người số tiền 2,5 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, bị cáo Liễu còn bất ngờ khai, với cách thức giả chữ ký, dấu vân tay bị cáo còn làm một hợp đồng chuyển nhượng đất khác ở tại huyện Cẩm Mỹ (cũ) cho một người quen để thế chấp vay 500 triệu đồng. Cụ thể họ tên người làm sổ đất và địa chỉ thì bị cáo nói có ghi sổ, mà sổ để ở nhà.

Lúc này HĐXX hỏi: "Sao suốt trong quá trình điều tra bị cáo không khai?". Bị cáo Liễu khai rằng: "Vì vụ này bị cáo không được hưởng lợi và nghĩ rằng những người liên quan đã trả nợ xong nên bị cáo không khai".

Vì vụ án có thêm tình tiết mới nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.