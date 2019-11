Diễn biến mới vụ bà nội giết cháu ruột là nữ sinh lớp 6

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 20:01 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai vì mâu thuẫn gia đình nên đã rủ cháu ruột mới học lớp 6 đến đập nước rồi xô cháu bé xuống nước dẫn tới tử vong.

Bà Hường đi cùng cháu trước khi gây án

Ngày 13/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành) về tội Giết người.

"Hiện động cơ gây án thì công an mới làm rõ là vì mâu thuẫn gia đình. Còn các thông tin khác như vì bảo hiểm hay đức chúa trời là không đúng", một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều 3/11, nữ sinh Nguyễn Thị T. (học lớp 6) đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường (bà nội) chờ sẵn ở đường. Bà Hường sau đó nhờ T. chở đến đập nước Bàu Ganh.

Tại đây, bà Hường đã xô cháu T. ngã xuống đập nước tử vong. Bà Hường sau đó đi về như không có chuyện gì xảy ra rồi bắt xe đi Hà Nội.

Người nhà không thấy nữ sinh T. nên hốt hoảng đi tìm. Đến sáng 5/11, người thân tìm thấy thi thể T. nổi trên đập nước Bàu Ganh.

Qua điều tra, công an mời bà Hường lên làm việc thì người này thừa nhận đã giết cháu nội của mình.

Tại công an, bà Hường khai vì mâu thuẫn gia đình nên mới giết cháu.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý bà Hường trước pháp luật.

