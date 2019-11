Ám ảnh lời khai về miếng thịt trong vụ bà nội giết cháu ruột

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 11:42 AM (GMT+7)

Bà Hường khai bà gắp cho chồng 1 miếng thịt nhưng bố cháu T. chửi, lấy lại miếng thịt bỏ sang bát cháu T., khiến chồng bà Hường khóc đòi tự tử - Điều tra

Camera ở gần hiện trường ghi lại cảnh hai bà cháu đi xe đạp trước thời điểm cháu T. mất tích

Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại Công an tỉnh và công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường (SN 1954) để điều tra về cái chết của bé gái Nguyễn Thị T. (SN 2008, cùng trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để phối hợp điều tra, mở rộng vụ án.

Giết cháu vì mâu thuẫn gia đình âm ỉ

Theo tướng Cầu, tại cơ quan công an, bà Hường bước đầu đã khai nhận hành vi giết cháu nội của mình là em Nguyễn Thị T.

"Bước đầu, theo lời khai của bà Hường cho đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến việc giết cháu T. là do mâu thuẫn gia đình", tướng Cầu nói.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, bà Hường hiện đã khai nhận, con trai bà lấy vợ và đẻ ra cháu T. Do điều kiện khó khăn nên vợ chồng con trai bà phải vào miền Nam làm ăn và để ông bà nuôi các cháu.

Quá trình nuôi cháu, ông bà gặp nhiều vất vả và thời gian gần đây, con trai bà Hường từ miền Nam trở về, ở chung với ông bà. Trong quá trình ở chung xảy ra nhiều mâu thuẫn, đặc biệt với con trai, bà Hường khai có nhiều hỗn hào với bố mẹ.

Vào ngày đầu tháng âm lịch vừa qua, gia đình khó khăn, bà Hường thấy thương chồng nên có mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà Hường có gắp cho chồng một miếng thịt nhưng con trai bà có chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang cho con. Thấy vậy, chồng bà Hường sau đó có khóc lóc vì uất ức, đòi tự tử nên bà Hường rất tức.

Đồng thời, bà Hường khai, quá trình ở với ông bà, cháu T. cũng không được ngoan lắm cho nên mâu thuẫn gia đình diễn ra âm ỉ.

Cho đến thời điểm bà Hường chuẩn bị đi Hà Nội làm thì không có tiền nên có ra mua chịu 2 két bia, và sau đó bán lấy tiền để đi. Quá trình ra mua 2 két bia, bà Hường gặp cháu T. và hai bà cháu vẫn chào nhau bình thường.

Sau đó, cháu T. có rủ bà Hường đi về nhà bà họ ở trong làng và hai bà cháu lên xe đạp điện đi. Tuy nhiên, khi đến nơi, thì thấy gia đình bà họ có nhiều việc nên không vào được và trở về.

"Trên đường trở về, bà Hường có nói về chuyện hỗn hào của bố mẹ và cháu, đồng thời, nảy sinh ý định giết cháu T. Thời điểm đi qua khu vực đập nước Bàu Ganh, bà Hường có nói với cháu T. là bà muốn xuống tắm và cháu T. dừng xe lại. Khi xuống tắm, bà Hường có nhờ cháu T. đến cọ lưng cho. Khi cháu T. xuống cọ lưng cho bà, bà Hường đã đẩy cháu T. xuống nước.

“Lúc đẩy, cả hai bà cháu cùng bị ngã xuống nhưng cháu T. bị đẩy ra xa còn bà Hường ở gần nên ngoi, bám lên được. Sau khi lên được bờ, nhìn không thấy cháu đâu thì bà Hường dắt xe về", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu kể lại lời khai của bà Hường.

Theo ông Cầu, bà Hường sau khi không thấy cháu nổi lên mặt nước đã dắt xe của cháu T. đi, nhưng không mang xe về nhà mà để ở cạnh đường rồi đi Hà Nội cùng một người phụ nữ khác. Một ngày sau đó, bà Hường quay về và gia đình có báo tin cháu T. mất tích. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thời điểm cuối cùng cháu T. đi cùng với bà Hường nên đã triệu tập đấu tranh và bà Hường đã thừa nhận hành vi giết cháu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ về vụ việc bên hành lang Quốc hội sáng 7/11

Tình tiết giết cháu lấy tiền bảo hiểm chưa được điều tra

Tướng Cầu xác nhận thông tin về việc bà Hường trước đây theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ. Tuy nhiên, về một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, bà Hường có mua bảo hiểm cho cháu T. và vì thiếu tiền, khó khăn nên mới giết cháu, tạo hiện trường giả nhằm lấy tiền bảo hiểm, thì tướng Cầu cho hay, tình tiết này chưa được điều tra.

“Trước mắt bà Hường khai như vậy, còn nguyên nhân, động cơ, mục đích gì sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Hiện bà Hường vẫn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ", tướng Cầu nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 3/11, cháu T. rời khỏi nhà đi sinh nhật bạn. Nhưng tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu T. về, bà nội cũng không liên lạc được. Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của cháu T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, trên bờ có chiếc xe đạp điện. Trong thời gian này, khi liên lạc được thì bà Hường nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm (khoảng 8h tối 3/11). Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hường xin đi cùng để tìm việc làm.

Sau khi được gia đình vận động, khoảng 20h ngày 4/11 bà Hường trở về nhà. Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h29 ngày 3/11, 2 bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa. Sau đó bà Hường vào một quán đại lý ngay gần để gửi xe, cháu T. đứng ngoài đợi rồi 2 bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh. Đến 18h36 cùng ngày, bà Hường quay lại lấy xe đạp nhưng không có mặt của người cháu. Khoảng 5h30 sáng 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh.

Theo công an xã, bà Hường ở địa phương không có tiền án, tiền sự. Bà Hường có 3 người con, bố cháu T. là con trai đầu, 2 người con gái cũng đều ở xa. Cháu T. là con gái thứ 2 trong gia đình 4 người con. Vì bố mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam nên tất cả 4 người cháu đều ở với ông bà nội từ nhỏ. Các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc và cho ăn học, tuy nhiên kinh tế do bố mẹ cháu gửi về.