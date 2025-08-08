Đang chở khách, tài xế grab bất ngờ tấp xe vào chốt CSGT cầu cứu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 8-8, tài xế Grab tên N.Q. (SN 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô nhận cuốc xe từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Ngay khi vừa lên xe, vị khách đã có những biểu hiện bất thường như cộc cằn, hung hăng, liên tục hăm dọa tài xế. Khi đến địa chỉ đã đặt, người này không xuống mà ép buộc anh N.Q. tiếp tục chở tới Bến xe Đà Nẵng.

Lực lượng CSGT khống chế thành công đối tượng ngáo đá, đe dọa tài xế grab

Dù lo sợ hành vi bất thường, anh N.Q. vẫn giữ bình tĩnh, vừa điều khiển phương tiện vừa quan sát tìm cơ hội an toàn.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ, anh Q. lái thẳng xe vào chốt, mở cửa bước xuống cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ CSGT lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa khách đi xe về Công an phường Thanh Khê.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng). T. vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12-2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, không làm chủ hành vi.

Sau khi khống chế T., tổ công tác đã phối hợp với công an phường và cơ quan chức năng đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định.