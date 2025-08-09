Chuyện lạ ở Quảng Trị: Đường 210 tỉ đồng rào hố ga bằng... cọc tre vì thiếu kinh phí

Đường 210 tỉ đồng nhưng phải che chắn hố ga bằng... gỗ và cọc tre (!)

Ngày 8-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) xác nhận tình trạng hàng loạt hố ga mất nắp đang được che chắn tạm thời bằng ván gỗ và cọc tre do thiếu kinh phí.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến Quảng trường biển xã Cam Hồng, hàng trăm miệng hố ga bị mất nắp, chỉ còn trơ khung. Nhiều nơi được che tạm bằng các tấm gỗ ép, phía trên cắm cọc tre và dây căng bao quanh để cảnh báo nguy hiểm. Ở đầu tuyến và các nút giao, cơ quan chức năng cắm biển báo, khuyến cáo người dân không đi vào khu vực có hố ga không nắp.

"Chúng tôi chưa thể bố trí được kinh phí để thay thế toàn bộ nắp hố ga bị lấy cắp. Việc che chắn tạm thời là giải pháp tình thế để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới" - ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, giảỉ thích.

Nhiều nắp hố ga bị mất cắp, phải rào chắn tạm bằng cọc tre và ván gỗ

Theo tìm hiểu, tuyến đường này thuộc Dự án đường nối từ Quốc lộ 1 đến Quảng trường biển xã Cam Hồng, tổng mức đầu tư lên đến 210 tỉ đồng từ nguồn vốn trung ương, thời gian thi công từ năm 2021 đến 2025. Đến tháng 1-2025, các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt nắp hố ga bằng gang bị mất. Các nắp này hình tròn, đường kính khoảng 70 cm, che chắn miệng hố sâu 1,8 - 2 m.

Theo thống kê, toàn tuyến đường dài 5,5 km hiện có 189 hố ga bị mất nắp. Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc này.

Lãnh đạo UBND xã Cam Hồng xác nhận sau khi địa phương được sáp nhập, chính quyền xã đã nắm bắt vụ việc và chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.