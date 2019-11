Bà nội khai nguyên nhân sát hại cháu gái vừa đi sinh nhật về

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 08:02 AM (GMT+7)

Cho rằng con trai và cháu gái hỗn láo, nghi phạm đã rủ cháu xuống đập tắm, kỳ lưng cho mình rồi nhẫn tâm ra tay sát hại chính cháu ruột mới 11 tuổi.

Bà nội nghi giết cháu gái ở Nghệ An Sự kiện:

Sáng 7/11, Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi).

Hình ảnh trích xuất từ camera bà Hường đạp xe cùng cháu trước khi gây án

Sau nhiều ngày tạm giữ lấy lời khai nguyên nhân cái chết của cháu bé 11 tuổi, bà Hường (bà nội nạn nhân) vẫn tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh. Người phụ nữ thừa nhận do con trai và cháu gái (bố con bé T.) đã hỗn láo với mình nên sinh lòng oán thù ra tay sát hại cháu bé.

Tại cơ quan công an, bà Hường khai, nạn nhân ở cùng bà từ nhiều năm nay do bố mẹ cháu đi vào miền Nam làm việc. Mới đây con trai (bố cháu T) về quê nên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với vợ chồng bà. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn bà Hường sinh ra lòng oán thù vì nghĩ con trai coi thường mình.

Vào chiều 3/11, bà Hường đi mua hai két bia để bán lại cho người khác thì gặp T. đi xe đạp trên đường sau khi đi sinh nhật bạn. Lúc này bà rủ T. chở đến nhà họ hàng chơi nhưng đi vắng.

Trong quá trình ngồi sau xe cháu, bà Hường có nhắc đến chuyện mâu thuẫn giữa bố T. thì hai bà cháu có cãi vã. Cho rằng con trai và cháu gái hỗn láo với mình, bà Hường nảy sinh ý định giết cháu gái.

Nghi phạm nói cháu gái chở vào khu vực đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) để xuống tắm và nhờ T. xuống kỳ lưng cho mình. Trong quá trình tắm, bà Hường liền xô bé gái xuống nước. Bản thân bà Hường khi đó cũng ngã xuống theo cháu vì trượt chân nhưng vì ở gần bờ nên bà lên được, còn T. chết đuối. Sau khi gây án xong, nghi phạm vẫn trở về nhà rồi bắt xe ra Hà Nội để đi làm thuê.

Như đã đưa tin, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30, T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Ngay sau đó, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể em T. được phát hiện nổi lên mặt nước.

Nghi vấn đây là vụ án mạng, công an đã trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường và phát hiện, chiều 3/11, khi T. đi sinh nhật về thì gặp bà Hường trên đường. Hai bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành), cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà Hường đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà Hường tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc. Trong đêm ngày 4/11, lực lượng công an huyện Yên Thành đã tạm giữ bà Hường để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu gái 11 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.