Vụ bà nội giết cháu gái 11 tuổi: Người thân phản bác thông tin về miếng thịt

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Hiện công an đã mời ông nội và bố cháu T. lên trụ sở để làm rõ những thông tin bà Hường cung cấp, cho rằng do mâu thuẫn gia đình trong bữa cơm dẫn đến vụ việc đau lòng.

Ngôi nhà gia đình em T. đang sinh sống cùng bà nội.

Liên quan đến vụ một bé gái tử vong dưới đập nước ở Nghệ An, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm là bà Phạm Thị Hường (SN 1954, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành), nạn nhân là cháu N.T.T. (SN 2008, chính là cháu nội của bà Hường).

Quá trình điều tra, bà Hường khai nhận, do cả bố T. và T. hỗn láo với mình nên sinh hận thù rồi gây ra cái chết cho cháu T. Trong lời khai của bà Hường do lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cung cấp cho rằng, vào ngày đầu tháng 10 âm lịch vừa qua, gia đình khó khăn, bà Hường thấy thương chồng nên có mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà gắp cho chồng một miếng thịt, nhưng người con trai chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang cho cháu T. Chồng bà Hường sau đó có khóc lóc vì uất ức, đòi tự tử nên bà bực tức. Đồng thời, bà Hường cũng cho rằng, quá trình ở với ông bà, cháu T. không ngoan nên mâu thuẫn gia đình diễn ra âm ỉ.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch xã Hậu Thành cho rằng, những thông tin về lời khai của bà Hường không thuyết phục. Bởi hoàn cảnh gia đình nghi phạm cũng khá giả, không đến mức túng quẫn vì miếng thịt trong bữa cơm mà ra tay sát hại cháu. Ngoài ra, cháu T. là đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn, anh em họ hàng và làng xóm cũng nói hai bà cháu chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Cháu T. cũng chưa từng hỗn láo với bà nội.

Trước những lời khai của bà Hường, chiều 7/11, công an đã mời ông nội và bố cháu T. lên trụ sở để xác minh.

“Ông nội và bố cháu T. phản bác lại thông tin mà bà Hường khai liên quan đến miếng thịt trong bữa ăn. Còn riêng cá nhân tôi cũng khẳng định lời khai này không thuyết phục vì không có cơ sở. Chiều qua, hai người này được công an mời lên làm việc để xác minh, điều tra thêm. Em trai bà Hường cũng có gặp và nói với tôi hai bà cháu chưa từng xảy ra mâu thuẫn, T. là một đứa rất ngoan. Còn nếu có thì chỉ mâu thuẫn thì giữa bố T. và bà Hường”, ông Luyến nói và cho biết, thời điểm tìm tung tích cháu T. tại đập, mọi người phát hiện tại đây có trứng luộc, hương và nhiều hoa cúc. Có khả năng sau khi gây án bà Hường quay lại đây để thắp hương cho cháu.

"Mấy ngày nay ai cũng buồn bã, lo lắng, chúng tôi cũng đã đến động viên gia đình, lo tang lễ cho em T. Ở lớp T. rất thích đội mũ lưỡi trai nên cô và trò cũng đã chuẩn bị đến để thắp hương cho cháu. Riêng cháu T. ngoan ngoãn, lễ phép, luôn chia sẻ giúp đỡ bạn bè ", cô giáo Đoàn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm T. chia sẻ.

Bà Hường đi cùng cháu trước khi ra tay sát hại.

Như đã đưa tin, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30, em T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Ngay sau đó, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể em T. được phát hiện nổi lên mặt nước.

Nghi vấn đây là vụ án mạng, công an đã trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường và phát hiện, chiều 3/11, khi T. đi sinh nhật về thì gặp bà Hường trên đường. Hai bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành), cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà Hường đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà Hường tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc. Trong đêm ngày 4/11, lực lượng công an huyện Yên Thành đã tạm giữ bà Hường để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu gái 11 tuổi.