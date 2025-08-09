Ngắm hàng me Tây trăm tuổi như 'đường hầm xanh' đẹp mê mẩn ở Quảng Ngãi

Hàng me Tây cổ thụ nằm dọc theo tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi) được xem là một trong những hàng cây cổ kính và độc đáo bậc nhất ở Tây Nguyên.

Hàng me sừng sững với tuổi đời hơn trăm năm đã trở thành biểu tượng xanh mát của vùng đất này.

Trải qua bao mùa nắng mưa, thân cây trở nên to lớn, tán xòe rộng như những chiếc ô khổng lồ, phủ kín cả con đường khiến nơi đây được ví như "đường hầm xanh" giữa lòng núi rừng.

Mỗi buổi trưa nắng, con đường trở nên dịu mát nhờ bóng cây rợp trời, là nơi người dân dừng chân nghỉ ngơi, học sinh tụ tập nô đùa… tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của bao thế hệ nơi đây.

Vào mùa hoa nở, những chùm hoa me hồng nhạt bung nở khắp tán cây, tạo nên khung cảnh lãng mạn, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Không chỉ có giá trị cảnh quan, hàng me Tây còn là dấu tích lịch sử, gắn liền với bao thăng trầm của vùng đất biên viễn này.

Giữa thời đại bê tông hóa, nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ và nên thơ, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm về ký ức yên bình của một Tây Nguyên xưa cũ.

Thân cây xù xì rêu phong...

Theo người dân địa phương, sở dĩ được gọi là "cây me Tây" vì những cây me này được trồng từ thời Pháp thuộc để tạo bóng mát và bảo vệ đường khỏi sạt lở.

Bóng cây rợp mát giữa mùa hè oi bức.

Trước đó, vào ngày 9/7, người dân bàng hoàng khi phát hiện một số cành cây me Tây bị lột vỏ trắng toát, lộ lớp thân non dễ tổn thương, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Đăk Tô đã cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác định có hai hộ dân thừa nhận đã lột vỏ trên các nhánh lớn của hàng me Tây cổ thụ. Lý do được đưa ra là tán cây me quá rộng, che phủ phần lớn ruộng lúa phía dưới, khiến lúa phát triển kém, giảm năng suất, chứ họ không có ý phá hoại.

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Sâm - Chủ tịch UBND xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, các cây bị lột vỏ nằm trên địa bàn xã, sau sự việc xã đã tiến hành băng bó vết thương, bôi thuốc liền sẹo, kích rễ cho cây. Hiện các cây bị thương đang dần hồi phục. Người dân địa phương cũng cam kết sẽ không xâm hại nữa và cùng chính quyền bảo vệ, giữ gìn hàng cây.