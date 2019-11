Vụ bà nội giết cháu gái 11 tuổi: Gây án xong vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Vụ bà nội giết chính người cháu ruột mình nuôi nấng suốt hơn 10 năm đang gây chấn động ở vùng quê nghèo Nghệ An. Đáng nói hơn khi gây án xong nghi phạm vẫn dửng dưng bắt xe ra Hà Nội như không có chuyện gì.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể em T. ở dưới đập.

Liên quan đến vụ nữ sinh N.T.T. (SN 2008, học sinh lớp 6) bị bà H. (bà nội nạn nhân) sát hại tại đập nước thủy lợi Bàu Ganh tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang gây rúng động ở vùng quê nghèo vốn bao năm bình yên. Nhiều người vẫn chưa hiểu nguyên nhân gì mà người phụ nữ này lại ra tay sát hại người cháu gái suốt 10 năm nuôi nấng.

Ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vụ án gây chấn động ở miền quê. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ bà H. (bà nội cháu T.) để tiếp tục làm rõ động cơ gây án. Sau khi nghe tin, bố mẹ và ông nội cháu bé vô cùng sốc, khóc ngất đi nhiều lần.

Nói về bà H., ông Luyến cho hay, người này hay nợ nần và bị nhiều người địa phương đánh giá là không đàng hoàng. Bà H. thường nấu rượu bán cho các quán xá và làm chủ yếu là nghề nông. Trước đây người phụ nữ này tham gia hội thánh đức chúa trời, tuy nhiên năm đó gia đình khuyên răn và cấm đoán nên bà H. đã bỏ không còn theo.

“Khi sát hại cháu bé bà H. trở về lấy xe tại quán tạp hóa với bộ dạng hốt hoảng quần ướt chũng, ống xắn ống thả. Sau khi về nhà, trong đêm bà bắt xe ra Hà Nội để đi làm thuê cho một người dân địa phương. Đến khi người nhà gọi điện hỏi việc cháu mất tích bà H. vẫn bình thản, chỉ đến khi công an triệu tập về bà ấy mới về quê”, ông Luyến thông tin.

Theo ông Luyến khi công an triệu tập bà H. lên trụ sở công an để làm việc bà H. vẫn tỏ ra dửng dưng như mình không biết chuyện gì, vẫn ăn uống bình thường. Còn riêng cháu T. ở với bà H. từ khi khoảng 4 tháng tuổi đến nay vì bố mẹ cháu bé đi vào miền Nam làm việc và bố T. mới trở về quê nhà.

“Mới đây có thông tin giữa bà H. và con trai (bố cháu T.) có mâu thuẫn mẹ con, còn bà H. trước nay vẫn yêu thương các cháu. Nguyên nhân không biết có phải là do tâm linh hay do mâu thuẫn giữa gia đình thì tôi không rõ, công an đang điều tra làm rõ vấn đề này”, ông Luyến nói.

Như đã đưa tin, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30, em T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh (xã Hậu Thành), còn chiếc xe đạp điện của em để trên bờ.

Ngay sau đó, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể em T. được phát hiện nổi lên mặt nước. Nghi vấn đây là vụ án mạng, công an đã trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường và phát hiện, chiều 3/11, khi T. đi sinh nhật về thì gặp bà H. trên đường. Hai bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành), cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà H. đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà H. tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc. Trong đêm ngày 4/11, lực lượng công an huyện Yên Thành đã tạm giữ bà H. để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu gái 11 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.