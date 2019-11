Vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Công ty bảo hiểm lên tiếng

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA xác nhận, bà Hường vừa mới tham gia 1 hợp đồng bảo hiểm cho cháu T. vào ngày 9/8/2019.

Bà nội giết cháu gái ở Nghệ An Sự kiện:

Liên quan đến vụ bà Phạm Thị Hường (Nghệ An) đang bị cơ quan công an điều tra về việc sát hại cháu nội là bé N.T.T.T., công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) đã có văn bản gửi tới tòa soạn để trao đổi về sự việc với tư cách là bên có liên quan.

“Liên quan đến vụ việc này, qua kiểm tra AIA Việt Nam xác định, bà Phạm Thị Hường vừa mới tham gia 1 hợp đồng bảo hiểm cho cháu N.T.T.T. tại AIA Việt Nam vào ngày 9/8/2019. Tuy nhiên, với nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng, tôn trọng và đảm bảo tính khách quan trong hoạt động điều tra của cơ quan có thẩm quyền, AIA Việt Nam rất tiếc không thể cung cấp thông tin cụ thể hơn về hợp đồng bảo hiểm này.

AIA Việt Nam luôn bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho gia đình cháu T. sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của Cơ quan công an và các quy định pháp luật Việt Nam”, văn bản của AIA có đoạn.

Trước đó, như đã thông tin, bà Phạm Thị Hường (65 tuổi), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang bị Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, hai vợ chồng bà Hường nhận chăm sóc các con anh N.D.C (bố bé T.) đi làm ăn trong miền Nam. Cháu T. được bà nuôi từ khi 3 tháng tuổi. Cách đây 2 tháng, anh C. về nhà sinh sống. Thời gian này, anh C. và bố đẻ thường hay xảy ra cãi vã.

Chiều 3/11, bà Hường gặp cháu T. trên đường và hai bà cháu đến nhà người thân để chơi. Để tiện di chuyển, bà Hường gửi xe của mình vào một hàng tạp hóa và ngồi sau xe T..

Tuy nhiên, hai bà cháu không gặp được người thân nên quay trở về. Trên đường đi, bà Hường nhắc đến chuyện bố T. hỗn láo nên hai bà cháu xảy ra cãi vã. Ấm ức vì chuyện bố của T., nay người cháu cũng cãi lại mình, bà Hường nảy sinh ý định giết cháu.

Để thực hiện ý định, bà Hường rủ cháu đến đập Bàu Ganh để tắm và nhờ cháu xuống kỳ lưng cho mình. Lợi dụng cháu gái không để ý, bà Hường đã xô ngã cháu xuống đập. Sau đó bà trở về nhà như chưa có chuyện gì.

Tối muộn không thấy T. về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em T. tại chân đập Bàu Ganh còn chiếc xe đạp của em để trên bờ. Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến khoảng 5h30 ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. nổi lên ở đập Bàu Ganh. Nghi ngờ cái chết của T. có nhiều uẩn khúc nên gia đình trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an thu được hình ảnh cháu T. chở bà nội trước lúc cháu bé mất tích. Cơ quan công an đã triệu tập bà Hường để làm rõ và bà đã thừa nhận hành vi của mình.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghi-van-ba-noi-sat-hai-chau-o-nghe-an-bao-hiem-nhan-tho-aia-len-tieng-a4...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghi-van-ba-noi-sat-hai-chau-o-nghe-an-bao-hiem-nhan-tho-aia-len-tieng-a455969.html