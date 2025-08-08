Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giao cấu với trẻ vị thành niên

Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp, TPHCM bắt giữ thành công Võ Văn Tài, sinh ngày 15/3/2006, hộ khẩu thường trú tại Khóm 20, Phường Láng Tròn, là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau truy nã về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đối tượng Võ Văn Tài khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 14/11/2024, Võ Văn Tài đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai (cũ) khởi tố bị can để điều tra về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2025, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ban hành quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 03/8/2025, lực lượng Công an phường Láng Tròn đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.