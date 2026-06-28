Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

Bà xã của NSND Xuân Bắc, chị Nguyễn Hồng Nhung, không chỉ được biết đến là người phụ nữ bản lĩnh trong công việc mà còn là một người giữ lửa gia đình theo cách rất riêng. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp cùng các món ăn quen thuộc nhưng đầy hấp dẫn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Điều khiến nhiều người thích thú là các món ăn của chị Hồng Nhung không hề cầu kỳ hay đắt đỏ. Đó có thể chỉ là nồi cá kho đậm đà, đĩa thịt nướng thơm lừng, bát canh rau dân dã hay đĩa nem rán vàng ruộm. Nhưng phía sau những món ăn ấy là sự chỉn chu, tỉ mỉ và tình yêu dành cho gia đình.

Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung

Không phụ thuộc gia vị công nghiệp, giữ hương vị của bữa cơm truyền thống

Trong thời đại mà các loại sốt và gia vị chế biến sẵn ngày càng phổ biến, chị Hồng Nhung vẫn giữ thói quen tự tay pha chế các loại nước ướp theo công thức riêng.

Với món thịt nướng, chị chỉ sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như nước mắm, tiêu, đường thắng và một chút ớt bột. Không cần đến các gói gia vị pha sẵn, món ăn vẫn có hương thơm đặc trưng và vị đậm đà rất riêng.

Nhiều người nội trợ cho rằng chính sự giản đơn ấy mới là điều tạo nên hương vị của bữa cơm gia đình. Khi nguyên liệu được chọn lựa kỹ lưỡng và nêm nếm bằng kinh nghiệm, món ăn thường mang dấu ấn riêng mà khó công thức công nghiệp nào có thể thay thế.

Tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất

Không chỉ chú trọng đến gia vị, bà xã Xuân Bắc còn nổi tiếng kỹ tính trong khâu sơ chế thực phẩm.

Những quả bí xanh được chị gọt vỏ và cắt theo kích thước gần như đồng đều. Thậm chí chị còn hài hước chia sẻ rằng bí phải được cắt đúng theo "tiêu chuẩn" của mình mới cảm thấy hài lòng.

Khi chế biến sườn, chị thường lọc bớt những phần thịt dày để riêng, chỉ giữ lại những dẻ sườn gầy đúng với sở thích của các thành viên trong gia đình.

Nhiều người cho rằng sự cầu kỳ ấy là không cần thiết. Nhưng thực tế, chính những chi tiết nhỏ ấy lại thể hiện sự quan tâm dành cho người thân. Bởi mỗi món ăn ngon không chỉ nằm ở cách nấu mà còn nằm ở việc người nấu hiểu người ăn thích gì và mong muốn điều gì.

Những món ăn giản dị nhưng đầy sức hút

Nhìn vào những mâm cơm của gia đình NSND Xuân Bắc, không khó để nhận ra sự xuất hiện của những món ăn rất đỗi quen thuộc với người Việt.

Đó là nồi cá kho màu cánh gián sánh đậm, những chiếc nem rán vàng giòn, đĩa thịt nướng thơm phức hay bát canh rau thanh mát.

Thỉnh thoảng, chị Hồng Nhung còn chuẩn bị những món ăn truyền thống như xôi gấc đỏ tươi, thịt kho tiêu hay gà luộc quê nhà gửi lên.

Không phải cao lương mỹ vị, nhưng chính sự gần gũi ấy lại khiến nhiều người cảm thấy thân thuộc và ấm áp.

Bởi với nhiều gia đình Việt, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những bữa tiệc sang trọng mà chỉ đơn giản là được trở về nhà sau một ngày dài và nhìn thấy mâm cơm nóng hổi đang chờ đợi.

Khi "niềm vui được gọi tên" từ một chiếc lồng bàn

Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất chính là cảm xúc của NSND Xuân Bắc trước những bữa cơm gia đình.

Trong một lần chia sẻ, nam nghệ sĩ đã ngẫu hứng làm thơ khi nhìn thấy những món ăn vợ chuẩn bị, nghệ sĩ đăng trên trang cá nhân:

"Xôi đỗ còn mỗi tí

Chả cốm thì rõ nhiều

Canh khoai tây - cà rốt

Cả nồi thịt kho tiêu

Mướp luộc, thịt gà luộc

Mẹ, chị - quê gửi lên

Mở lồng bàn ra thấy

Niềm vui được gọi tên"

Bài thơ ngắn nhưng lại khiến nhiều người đồng cảm. Bởi ở tuổi trưởng thành, khi đã trải qua đủ những bộn bề của cuộc sống, thứ khiến con người cảm thấy bình yên nhất đôi khi không phải những điều lớn lao mà chính là cảm giác được trở về nhà, được ăn một bữa cơm có người thân chờ đợi.

Bữa cơm gia đình vẫn là nơi giữ lửa hạnh phúc

Ngày nay, nhiều gia đình phải đối mặt với nhịp sống bận rộn. Không ít người ăn uống qua loa, mỗi người một lịch trình khác nhau và hiếm khi có dịp ngồi lại cùng nhau.

Thế nhưng câu chuyện của gia đình NSND Xuân Bắc cho thấy bữa cơm nhà vẫn giữ một vai trò rất đặc biệt.

Một mâm cơm không chỉ để no bụng mà còn là nơi mọi người trò chuyện, chia sẻ những điều đã diễn ra trong ngày. Đó cũng là lúc tình cảm gia đình được nuôi dưỡng bằng những điều giản dị nhất.

Có lẽ vì thế mà dù sở hữu cuộc sống đủ đầy, NSND Xuân Bắc vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường mỗi khi mở lồng bàn.

Bởi sau tất cả, điều khiến một ngôi nhà trở nên ấm áp không nằm ở giá trị của món ăn, mà nằm ở tình yêu thương được gửi gắm trong từng bữa cơm gia đình.