Cơm nhà ba người của Son Ye Jin - Hyun Bin

Son Ye Jin hút gần 300 nghìn lượt yêu thích khi chia sẻ những hình ảnh về bữa cơm gia đình trên Instagram cá nhân, hôm 21/10. Cô được khán giả khen khéo tay, đảm đang bếp núc. Nhiều fan còn nhận ra bộ bát đũa nhỏ của con trai Ye Jin.

Bà xã tài tử Hyun Bin bày tỏ sự trân trọng những giây phút giản dị, gia đình ba người cùng sum vầy bên mâm cơm: 'Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là lúc tất cả chúng ta cùng ngồi bên nhau sau khi tất bật nấu nướng'.

Cô cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ: "Tôi hy vọng mọi người cũng ăn những món ăn ngon và lành mạnh nhé!".

Loạt ảnh cho thấy mâm cơm của vợ chồng Son Ye Jin cùng con trai không quá cầu kỳ, luôn được cô bày biện chỉn chu, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, cả gia đình Son Ye Jin đều có thói quen ăn uống healthy khi mọi bữa cơm luôn đầy ắp các loại rau xanh, panchan rau củ ăn kèm.

Thay vì ăn cơm trắng thông thường, gia đình Son Ye Jin ăn cơm nấu cùng các loại hạt đậu. Cách nấu cơm này khá quen thuộc trong ẩm thực Hàn Quốc, còn có tên gọi japgokbap, nhằm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

Món chính trong bữa cơm có thể là thịt nướng, trứng hấp hay các loại hải sản như cá, mực, được cô chế biến tối giản, ít dầu mỡ.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với Hyun Bin)...

Son Ye Jin làm đám cưới với Hyun Bin năm 2022 tại Seoul. Sau đó vài tháng, cô tiết lộ mang thai con đầu lòng. Cặp sao đón bé trai vào tháng 11/2022. Gần đây, cô đang sửa soạn tái xuất màn ảnh với một tác phẩm mới trên Netflix.