Ảnh đời thường của Cục trưởng Xuân Bắc

Trên sân khấu hay tại các sự kiện lớn của ngành văn hóa - nghệ thuật, NSND Xuân Bắc luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin, bản lĩnh của một nghệ sĩ và người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thế nhưng, khi rời xa ánh đèn hào nhoáng, trở về với gia đình, anh lại là một người chồng, người cha giản dị, gắn bó với khu vườn nhỏ và những khoảnh khắc đời thường bên các con.

Trên trang cá nhân, NSND nhiều lần chia sẻ hình ảnh cùng các con trồng rau, chăm hoa, dọn dẹp sân vườn hay thu hoạch những thành quả nhỏ sau thời gian vun trồng.

Khu vườn không chỉ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn là “lớp học đặc biệt” để anh dạy các con về giá trị lao động, sự kiên nhẫn và tinh thần tự lập. Từ việc xách nước tưới cây, nhổ cỏ đến thu gom lá rụng, mọi việc đều được anh hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, với anh, gia đình là “bến đỗ bình yên” sau mọi áp lực công việc. Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên vợ con, lắng nghe và thấu hiểu các con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Cách nuôi dạy con của Xuân Bắc không đặt nặng thành tích mà chú trọng rèn luyện nhân cách, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm. Anh muốn các con hiểu rằng, đằng sau hào quang của bố là sự lao động nghiêm túc, bền bỉ và lối sống giản dị.

Giữ vị trí quản lý quan trọng vẫn duy trì nếp sống mộc mạc, gần gũi gia đình là điều không dễ, với NSND Xuân Bắc, sự giản dị ấy dường như đã trở thành một phần trong con người anh.

Anh không chạy theo sự phô trương mà chọn cách sống cân bằng: hết mình với nghệ thuật, trách nhiệm với công việc và trọn vẹn với gia đình. Những bữa cơm ấm cúng, khu vườn xanh mát hay tiếng cười của các con chính là liều thuốc giúp anh giữ được năng lượng tích cực.