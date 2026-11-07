Diễm My 9X 'ăn no căng rốn' bánh xèo, lẩu mắm khi vi vu Bạc Liêu

Trong chuyến khám phá Bạc Liêu, Diễm My 9X dành thời gian trải nghiệm ẩm thực địa phương với loạt món đặc sản mang đậm hương vị miền Tây. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ hành trình ăn uống trên trang cá nhân, cho biết đây là chuyến đi khiến cô nhớ mãi.

Điểm dừng chân đầu tiên của Diễm My là quán bánh xèo A Mật. Món ăn được phục vụ ngay khi vừa đổ xong, lớp vỏ vàng ruộm, giòn rụm, bên trong có nhân tôm đất, thịt ba rọi và đậu xanh. Nữ diễn viên đặc biệt thích cách thưởng thức bánh xèo cuốn cùng các loại rau rừng, chấm nước mắm chua ngọt. Sự kết hợp giữa vị ngọt của tôm, béo của thịt, bùi của đậu xanh và vị thanh mát từ rau tạo nên hương vị hài hòa.

Những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị địa phương chính là một trong những điều khiến Diễm My lưu luyến vùng đất Bạc Liêu. Ảnh: Instagram/ diemmy9x

Tiếp đó, cô ghé quán bún nước lèo Năm Hớn. Đây là món ăn quen thuộc của người dân miền Tây, gây ấn tượng bởi phần nước dùng đậm đà, thơm đặc trưng từ mắm. Tô bún được ăn kèm heo quay với lớp da vàng giòn, phần thịt mềm và có độ béo vừa phải. Diễm My thích thú mô tả tiếng da heo giòn rụm khi thưởng thức, đồng thời dành lời khen cho phần nước lèo nóng hổi, dậy mùi.

Bữa tối của nữ diễn viên là nồi lẩu mắm tại quán Hồng Gấm. Món ăn được dọn ra với ba loại cá tươi, chả cá dai giòn cùng nhiều loại rau đồng. Nước lẩu sôi nghi ngút, tỏa mùi thơm đặc trưng, kết hợp vị ngọt tự nhiên từ cá và các nguyên liệu ăn kèm. Diễm My cho biết nhóm bốn người ăn no nê nhưng tổng hóa đơn chỉ khoảng 500.000 đồng, khiến cô bất ngờ vì mức giá phải chăng: "Bốn đứa ăn no căng rốn, ngập tới cổ họng mà tính tiền có 500 nghìn, sốc thật sự". Cô cũng dành lời khen cho nhân viên phục vụ thân thiện, chu đáo.

Trong chuyến đi ngắn, Diễm My cũng đến thăm một số công trình tâm linh tại Bạc Liêu.

Ngoài trải nghiệm ẩm thực, chuyến đi còn đưa Diễm My đến một số địa điểm tham quan nổi tiếng của Bạc Liêu. Cô ghé viếng Nhà thờ Tắc Sậy, nơi gắn liền với tên tuổi Cha Trương Bửu Diệp, và Quan Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) để cầu bình an. Nữ diễn viên cũng tham quan chùa Xiêm Cán, công trình kiến trúc Khmer nổi bật với vẻ đẹp uy nghiêm và những họa tiết trang trí tinh xảo.

Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP HCM, đóng phim từ 5 tuổi, làm mẫu ảnh hồi tuổi teen và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô đóng các phim Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ...

Gia đình nhỏ của Diễm My 9X - Vinh Nguyễn.

Sau đám cưới với doanh nhân Vinh Nguyễn cuối năm 2023, Diễm My 9X tạm dừng đóng phim, dành thời gian vun vén cho gia đình. Cô tìm hiểu trở lại chuyên ngành tài chính và quản trị kinh doanh từng học thời sinh viên, học hỏi thêm công việc của chồng, với mong muốn đồng hành cùng anh trong lĩnh vực này. Trong thời gian mang thai, cô khai trương hai nhà hàng.