Mâm cơm cữ cho vợ sinh mổ của người chồng lần đầu vào bếp

Những bức ảnh được Oanh, 32 tuổi, lưu giữ từ năm 2022, khi vừa sinh con đầu lòng bằng phương pháp mổ lấy thai.

Với chị, điều đáng nhớ nhất sau lần vượt cạn không chỉ là khoảnh khắc đón con chào đời, mà còn là hình ảnh người chồng lần đầu đứng bếp, lo từng bữa ăn và cùng vợ vượt qua tháng đầu làm cha mẹ.

"Tôi từng mong sau này lấy chồng, khi sinh con sẽ luôn có chồng ở bên chăm sóc và chia sẻ mọi việc. Đến khi điều đó thành hiện thực, anh ấy còn làm được nhiều hơn tôi tưởng", chị nói.

Do nghén nặng trong thai kỳ, việc ăn uống của Oanh được cả hai đặc biệt chú trọng. Sau khi sinh mổ, những bữa cơm đủ dinh dưỡng càng trở thành ưu tiên để chị nhanh hồi phục và có sữa cho con bú.

Những ngày ở cữ cũng là lúc chị chứng kiến sự thay đổi lớn nhất của chồng. Từ người hầu như chưa từng vào bếp, anh tự đi chợ, lên thực đơn rồi vừa cầm điện thoại vừa học nấu từng món.

Mỗi ngày là một mâm cơm khác nhau với thịt, cá, rau xanh, trái cây, các món hầm; bên cạnh đó còn bổ sung các món từ họ đậu và một số loại nước lá theo kinh nghiệm dân gian.

"Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là thấy chồng đứng trong bếp, một tay cầm điện thoại vừa xem vừa học cách nấu các món bổ dưỡng cho vợ", chị kể.

Mâm cơm với thịt nạc viên và canh bí đỏ hầm xương. Theo Oanh, chồng ưu tiên những món chế biến đơn giản, ít dầu mỡ, cân bằng giữa thịt và rau củ để thực đơn thay đổi mỗi ngày mà không tạo cảm giác ngán.

Dẻ sườn bò được hầm đến mềm, hòa cùng vị bùi của củ sen, bí đỏ, khoai tây và cà rốt, phù hợp trong những ngày đầu sau sinh.

Không chỉ chuẩn bị từng bữa ăn, anh còn thay bỉm, tắm con, bế con để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi trong những ngày đầu sau sinh. Nhờ được chăm sóc chu đáo, Oanh hồi phục khá nhanh, chỉ sau một tháng đã trở về cân nặng trước khi mang thai và có đủ sữa để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Đến nay, khi con đã lớn, vợ chồng chị vẫn duy trì thói quen cùng chia sẻ việc nhà. Hai người thay phiên nhau nấu ăn, chăm con và sắp xếp công việc để cả hai đều có thời gian nghỉ ngơi.

Với Oanh, những mâm cơm năm ấy không chỉ giúp cơ thể hồi phục sau sinh, mà còn là khởi đầu cho thói quen đồng hành của hai vợ chồng trong cuộc sống gia đình.