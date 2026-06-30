Kate là thành viên hoàng gia đầu tiên chinh phục 3 đỉnh núi cao nhất Anh

Theo Guardian, hành trình của Kate bắt đầu từ tối 28/6 (giờ địa phương). Vương phi 44 tuổi đã lần lượt chinh phục ba đỉnh núi cao nhất ở ba vùng của Anh gồm: Ben Nevis (Scotland), Scafell Pike (Anh) và Snowdon (xứ Wales).

Bà mẹ ba con đã đi bộ 23 dặm (khoảng 37 km) với tổng độ cao leo hơn 3.000 m, đồng thời di chuyển 743 km bằng ôtô giữa các địa điểm. Cung điện Kensington xác nhận Vương phi là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh đạt được thành tích này.

Vương phi Kate trên đỉnh Ben Nevis (1.345 m), ngọn núi cao nhất Scotland và là điểm chinh phục đầu tiên trong thử thách National Three Peaks Challenge. Ảnh: princeandprincessofwales

Vương phi thực hiện thử thách này một mình, được hỗ trợ trên đường đi bởi đội cứu hộ núi, và được chào đón ở đích đến bởi Thân vương xứ Wales cùng các con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Tại đích đến của hành trình này, bố mẹ đẻ và anh trai Vương phi Kate cũng có mặt.

Hoạt động này đánh dấu sự phục hồi thể lực của Kate sau bạo bệnh. Đầu năm 2024, bà được chẩn đoán mắc ung thư và phải hóa trị dự phòng. Đến tháng 1/2025, Vương phi thông báo bệnh tình thuyên giảm và chính thức trở lại các hoạt động hoàng gia.

The National Three Peaks Challenge là một trong những thử thách leo núi nổi tiếng và khắc nghiệt nhất của Vương quốc Anh, yêu cầu người tham gia chinh phục ba đỉnh núi cao nhất của ba vùng: Ben Nevis (Scotland), Scafell Pike (England) và Snowdon/Yr Wyddfa (xứ Wales) trong vòng 24 giờ. Thử thách này đòi hỏi thể lực, sức bền và khả năng phối hợp hậu cần rất cao.

The National Three Peaks Challenge được đánh giá cao về độ khó bởi quãng đường di chuyển dài, địa hình hiểm trở cùng áp lực cao về thời gian. Ảnh: thethreepeaks

Không chỉ phải đối mặt với địa hình dốc, đá gồ ghề và tổng độ cao leo gần 3.000 m, người tham gia còn phải chịu áp lực về thời gian, tình trạng thiếu ngủ và thời tiết thay đổi khó lường trên núi, từ mưa lớn, sương mù dày đặc đến gió mạnh và nhiệt độ xuống thấp ngay cả vào mùa hè. Chính sự kết hợp giữa sức bền thể chất, khả năng định hướng và sức chịu đựng tinh thần đã khiến thử thách trở nên khó chính phục đúng hạn, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Vì vậy, nhiều người dành hàng tháng để rèn luyện thể lực, lên kế hoạch hậu cần và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào hành trình này.

National Three Peaks Challenge thường được tổ chức nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm.

The National Three Peaks Challenge được xem là một trong những thử thách sức bền khắc nghiệt nhất tại Vương quốc Anh. Ảnh: thethreepeaks