Trứng luộc để qua đêm: Ăn được hay nên bỏ?

Trứng luộc để qua đêm có ăn được không?

Trứng luộc có thể ăn sau một đêm nếu được làm nguội và bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh. Ngược lại, nếu để ở nhiệt độ phòng qua đêm, bạn không nên sử dụng vì vi khuẩn có thể phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Trứng luộc còn nguyên vỏ có thể bảo quản trong tủ lạnh (khoảng 4°C) tối đa 7 ngày, còn trứng đã bóc vỏ chỉ nên dùng trong 2-3 ngày. Tốt nhất, nên ăn vào ngày hôm sau để đảm bảo chất lượng và hương vị.

Nguy cơ khi ăn trứng luộc để qua đêm không đúng cách

Trứng luộc để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Người ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt. Trường hợp nặng có thể gây mất nước và cần được điều trị y tế.

Trứng luộc để qua đêm có an toàn hay không còn phụ thuộc vào cách bảo quản

Ngoài ngộ độc thực phẩm, vi khuẩn phát triển trong trứng bảo quản không đúng cách còn có thể gây rối loạn tiêu hóa, khiến thức ăn lên men trong đường ruột và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa.

Một số thực phẩm không nên để qua đêm

Hải sản: Hải sản để qua đêm dễ giảm chất lượng, đồng thời có nguy cơ biến đổi thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe nếu bảo quản không đúng cách. Nên chế biến vừa đủ và sử dụng ngay sau khi nấu.

Rau luộc: Rau luộc để qua đêm, đặc biệt khi bảo quản không đúng, có thể làm nitrat chuyển hóa thành nitrit dưới tác động của vi khuẩn. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng rau luộc để qua ngày.

Nấm: Các món nấm sau khi nấu chín nếu để qua đêm dễ bị vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản không đúng.

Các món súp: Nếu để súp qua đêm trong nồi kim loại, chất lượng món ăn có thể bị ảnh hưởng. Tốt nhất nên chuyển sang hộp thủy tinh hoặc sứ có nắp kín rồi bảo quản trong tủ lạnh.

Món ăn từ đậu nành: Các món chế biến từ đậu nành có thời gian bảo quản ngắn. Nên sử dụng sớm sau khi nấu và tránh hâm đi hâm lại nhiều lần.

Món ăn từ khoai tây: Khoai tây sau khi chế biến nếu hâm nóng nhiều lần có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Vì vậy, nên chế biến vừa đủ và dùng hết trong ngày.