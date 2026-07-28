5 nhà leo núi chết trên đỉnh núi cao nhất châu Âu ở Nga

Ngày 26/7, giới chức Nga cho biết đoàn leo núi gồm 7 người gặp tai nạn khi chinh phục đỉnh Elbrus vì gặp bão tuyết. Hiện 5 người trong đoàn được xác định đã thiệt mạng nhưng thi thể của 3 nạn nhân vẫn chưa thể đưa xuống núi do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 2 nhà leo núi từ độ cao 5.350 m xuống, đồng thời giải cứu thành công 2 thành viên còn lại và chuyển họ đến cơ sở y tế để chăm sóc đặc biệt.

Hai nhà leo núi chinh phục đỉnh Elbrus năm 2024. Ảnh: Mahony

Theo truyền thông Bosnia và Herzegovina, đoàn 7 nhà leo núi đến từ thành phố Zenica, trong đó có một cặp vợ chồng và một nữ bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện địa phương.

Đỉnh Elbrus cao 5.642 m, nằm ở khu vực phía bắc biên giới Nga và Georgia. Đây là ngọn núi cao nhất châu Âu, nổi tiếng hiểm trở với thời tiết biến đổi thất thường và các đợt bão tuyết bất ngờ. Đỉnh Elbrus nằm ở điểm giao giữa biển Đen và biển Caspian, nhiệt độ có thể đột ngột giảm xuống âm 30 độ C đến âm 40 độ C chỉ trong vài phút, kèm theo gió giật mạnh tới hơn 100 km/h.

Dù Elbrus có tuyến đường leo không quá phức tạp về mặt kỹ thuật như Everest hay K2, số người tử vong tại đây cao, lên tới 15-30 người mỗi năm.

Rủi ro lớn nhất đến từ thời tiết cực đoan và sốc độ cao (AMS). Do có hệ thống cáp treo đưa người leo lên độ cao 3.800 m, nhiều đoàn leo núi thường chủ quan, bỏ qua quá trình thích nghi độ cao cần thiết, dẫn đến chứng sốc độ cao cấp tính, sưng não hoặc phù phổi.