Vợ chồng Jennifer Phạm đưa ba con đi nghỉ hè ở châu Âu, con gái đầu trổ mã nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ

Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đăng hình ảnh vợ chồng cô đưa ba con Na, Nu và Nấm sang Đức cách đây gần một tuần, sau hai tháng ở Mỹ bên con trai Bảo Nam và gia đình nhà ngoại.

Vợ chồng người đẹp ban đầu lên kế hoạch đưa Bảo Nam đi cùng nhưng con trai lớn muốn ở lại Mỹ để du lịch cùng nhóm bạn thân trước khi bắt đầu cuộc sống sinh viên. Trong hình ảnh đăng tải, con gái lớn của Jenifer Phạm gây chú ý vì diện mạo cao lớn và khuôn mặt xinh đẹp.

Con gái lớn của Hoa hậu Jennifer Phạm - bé Na (tên thật là Thúy An, sinh năm 2013) – từ lâu đã là một trong những "ái nữ nhà sao Việt" nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bước sang năm 2026, cô bé đã 13 tuổi , độ tuổi bắt đầu có nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình và phong thái. Và đúng như kỳ vọng của nhiều người, Thúy An ngày càng trổ nét xinh đẹp, cuốn hút hơn theo thời gian.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện và nhận được nhiều sự chú ý từ sớm, Thúy An vẫn được mẹ định hướng phát triển theo cách khá kín đáo. Cô bé mang quốc tịch Mỹ, theo học tại trường quốc tế và có môi trường giáo dục tốt. Jennifer Phạm nhiều lần chia sẻ rằng cô chú trọng việc dạy con về cách sống, sự lễ phép và tính tự lập hơn là việc nổi tiếng sớm. Nhờ vậy, bé Na không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình mà còn bởi phong thái nhẹ nhàng, cư xử chừng mực mỗi khi xuất hiện.

Jennifer Phạm cho biết cô cố gắng tự chuẩn bị các bữa ăn cho con mỗi khi có thể.

Thực đơn của gia đình hướng đến sự đa dạng, cân đối giữa các nhóm thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và trái cây nhằm cung cấp đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Người đẹp cũng chia sẻ việc nấu ăn là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng, giúp các thành viên luôn có những bữa cơm gia đình dù một trong hai người bận công việc.

Jenni luôn khó tính trong việc liên quan ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Độ an toàn cao, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường là những tiêu chí được Jenni chú trọng khi chọn nguyên liệu nấu. Chẳng hạn, khi đi siêu thị, mình sẽ hạn chế mua thực phẩm có chất bảo quản, ưu tiên chọn loại có nguồn gốc thiên nhiên, chứa dưỡng chất tốt cho sức khỏe, được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín.

Ngoài tập trung bổ sung dinh dưỡng phát triển chiều cao, theo Jennifer Phạm, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ. Cô duy trì thói quen cho con ăn hoặc bú đầy đủ trước giờ ngủ, tắm và massage nhẹ để giúp bé thư giãn. Không gian ngủ cũng được giữ yên tĩnh, nhiệt độ và ánh sáng phù hợp nhằm tạo điều kiện để trẻ ngủ ngon. Bên cạnh đó, Jennifer lựa chọn các sản phẩm chăm sóc phù hợp để giúp con cảm thấy thoải mái trong suốt giấc ngủ, hạn chế tình trạng ẩm ướt gây khó chịu.