Hoa hậu Hương Giang vừa có chuyến khám phá đất nước Bolivia, thuộc khu vực Nam Mỹ. Người đẹp thăm thú Thung lũng Mặt Trăng Valle de la Luna ở thủ đô La Paz sau đó di chuyển đến Uyuni Salar - sa mạc muối lớn nhất thế giới, với diện tích khoảng 10.582 km² và độ cao hơn 3.650 m so với mực nước biển.

Trong ảnh là khu vực địa chất Thung lũng Mặt Trăng nổi bật với những cột đất sét và sa thạch bị gió mưa bào mòn tạo thành cảnh quan gợi nhớ đến bề mặt Mặt Trăng.

Uyuni Salar từng là đáy của những hồ nước tiền sử, sau hàng nghìn năm biến đổi địa chất đã hình thành một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi lớp muối trắng dày, trải dài đến tận đường chân trời.

Điểm khiến Uyuni trở thành một trong những cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất hành tinh là sự thay đổi diện mạo theo mùa. Vào mùa khô, bề mặt muối nứt thành những ô đa giác đều đặn, tạo nên khung cảnh trắng xóa như một hành tinh xa lạ.

Trong khi đó, mùa mưa, đặc biệt từ tháng 1 đến tháng 3, một lớp nước mỏng phủ lên cánh đồng, biến nơi đây thành tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, mây trắng và ánh hoàng hôn.

Hiệu ứng thị giác kỳ ảo này khiến Uyuni trở thành điểm đến được giới nhiếp ảnh và những người yêu du lịch khám phá trên khắp thế giới săn đó

Không chỉ có cánh đồng muối, hành trình khám phá Uyuni còn đưa du khách đến đảo Incahuasi với những cây xương rồng khổng lồ mọc giữa biển muối.

Trong chuyến thăm thú đất nước Bolivia, Hương Giang cũng ghé sa mạc Siloli, check in với Árbol de Piedra - khối đá đơn độc có hình dáng tựa một thân cây, được tạo hình qua hàng nghìn năm bởi quá trình xói mòn của gió và cát.

Cô còn đặt chân đến Laguna Colorada - hồ nước mặn nổi tiếng nằm giữa Khu bảo tồn quốc gia động vật Andes Eduardo Avaroa, ở độ cao khoảng 4.278 m so với mực nước biển. Nơi đây gây ấn tượng với mặt hồ mang sắc đỏ cam độc đáo, tương phản khung cảnh núi non và những đàn hồng hạc quý hiếm kiếm ăn trên vùng nước nông.

Bolivia nằm ở khu vực trung tâm Nam Mỹ, không giáp biển và cách Việt Nam gần nửa vòng Trái đất. Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Bolivia. Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông phải xin visa khi du lịch Bolivia

Từ Hà Nội hoặc TP HCM, du khách bay đến Bolivia, thường quá cảnh tại một số trung tâm hàng không quốc tế trước khi đến thủ đô La Paz hoặc thành phố Santa Cruz. Hành trình thường kéo dài khoảng 30-45 tiếng, tùy điểm nối chuyến và thời gian chờ.

Từ La Paz, du khách tiếp tục đến thị trấn Uyuni bằng máy bay nội địa, mất khoảng một giờ, hoặc xe khách đường dài qua đêm khoảng 9-12 tiếng. Tại đây, có thể đăng ký tour xe địa hình 4x4 để khám phá cánh đồng muối Salar de Uyuni, đảo Incahuasi và các hồ nước nổi tiếng lân cận

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012 và đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Hiện người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, đồng thời sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới...

Năm 2025, cô dự thi Miss Universe lần thứ 74 nhưng không đạt thành tích. Gần đây nhất, cô đạt danh hiệu á hậu 2 tại sân chơi sắc đẹp quốc tế Miss Grand International mùa All Stars và cho biết đây là sân chơi sắc đẹp cuối cùng cô tham gia.