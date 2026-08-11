Midu gợi ý 5 điều không nên bỏ lỡ khi vi vu New York

Đang có chuyến vi vu nước Mỹ cùng ông xã - doanh nhân Minh Đạt, Midu tranh thủ thăm thú nhiều nơi. Từ sở thích cá nhân, Midu cho biết có 5 trải nghiệm mà cô cho rằng không nên bỏ lỡ khi đến New York.

Bảo tàng MoMA

Điểm đến đầu tiên được Midu nhắc đến là The Museum of Modern Art (MoMA) - nơi quy tụ các kiệt tác hội họa thế giới như 'Đêm đầy sao' (The Starry Night, 1889) và 'Những cây ô liu' (The Olive Trees, 1889) của Vincent van Gogh. Bảo tàng này còn trưng bày bộ sưu tập gần 200.000 tác phẩm, trải rộng từ hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh đến thiết kế, kiến trúc, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn.

Bảo tàng The Met

The Metropolitan Museum of Art (The Met) nằm trên Đại lộ Fifth Avenue, ngay sát Central Park ở khu Upper East Side của Manhattan, một trong những khu vực nổi tiếng và giàu tính biểu tượng nhất New York cũng nằm trong danh sách điểm đến không nên bỏ lỡ của Midu.

Được thành lập năm 1870, The Met là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn và có giá trị nhất thế giới, lưu giữ hơn 5.000 năm lịch sử nghệ thuật với bộ sưu tập trải rộng từ cổ vật Ai Cập, nghệ thuật châu Âu, châu Á đến hội họa, điêu khắc và thiết kế Mỹ. Đây cũng là nơi tổ chức sự kiện thời trang Met Gala hàng năm.

Xem show nhạc kịch Aladdin

Midu nhận xét đây là show nhạc kịch 'trên cả tuyệt vời' và là một trong những trải nghiệm cô rất ưng ý trong chuyến đi lần này. Show nhạc kịch này diễn tại New Amsterdam Theatre, đưa câu chuyện cổ tích quen thuộc của Disney lên sân khấu bằng âm nhạc, vũ đạo, phục trang và những màn trình diễn mãn nhãn. Giá vé hiện từ khoảng 66,25 USD/người, có thể lên tới khoảng 175,50 USD tùy ngày diễn, vị trí ghế và thời điểm đặt vé.

Đi dạo Central Park

Midu cho biết một trong những trải nghiệm thú vị ở New York là dành thời gian đi bộ giữa những hàng cây xanh mát của Central Park, tạm rời nhịp sống náo nhiệt của Manhattan. Trên những lối đi quanh công viên, du khách có thể bắt gặp các sĩ quan cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra, tận hưởng không gian thư thái bên mặt hồ xanh biếc, đối lập với những tòa nhà chọc trời bao quanh.

Tản bộ công viên trên cao High Line

Công viên này được cải tạo từ tuyến đường sắt trên cao từng bị bỏ hoang ở phía Tây Manhattan, nay trở thành lối đi xanh giữa những tòa nhà hiện đại. Men theo con đường quanh co, du khách có thể thong thả ngắm những mảng cây cỏ xen giữa kiến trúc đô thị, phía dưới là những dòng xe nối nhau trên phố.

Midu cho biết trải nghiệm thong dong công viên này ngắm hoàng hôn và từng dòng xe tấp nập phía dưới 'là một cảm xúc rất khó quên'.

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng, hồi tháng 6/2024. Cặp trai tài gái sắc mới kỷ niệm hai năm cưới hồi đầu tháng 7.