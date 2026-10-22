Vùng biển vợ chồng Midu đi 'xả stress vài hôm'

Dịp cuối tuần qua, vợ chồng Midu có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa. Cặp trai tài gái sắc tận hưởng không gian biển xanh, núi non bao quanh và những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Midu và ông xã Minh Đạt cùng nhau hoàng hôn trên vịnh Ninh Vân. Ảnh: Facebook

Vịnh Ninh Vân, nằm trên bán đảo Hòn Hèo, thuộc Khánh Hòa, là điểm đến dành cho những ai muốn tìm về thiên nhiên yên bình, tách khỏi nhịp sống náo nhiệt. Nơi đây gây ấn tượng với biển xanh trong vắt, bãi cát trắng, những ghềnh đá tự nhiên và rừng cây xanh mát. Ninh Vân phù hợp cho chuyến nghỉ dưỡng chậm rãi, nơi mỗi khoảnh khắc đều gắn với tiếng sóng, gió biển và vẻ đẹp nguyên sơ của miền duyên hải.

Từ TP HCM, du khách có thể đi tàu hỏa hoặc xe khách đến Nha Trang, sau đó di chuyển bằng ôtô hoặc taxi đến khu vực bến tàu ra vịnh Ninh Vân. Nếu đi máy bay, có thể đặt vé từ TP HCM đến sân bay Cam Ranh rồi tiếp tục đi đường bộ đến Ninh Hòa. Với du khách xuất phát từ Hà Nội, phương án thuận tiện nhất là bay đến Cam Ranh, sau đó đi ôtô hoặc taxi đến bến tàu. Từ đây, tùy khu nghỉ dưỡng đã đặt, khách có thể đi tàu cao tốc hoặc cano để ra vịnh.

Midu đùa vui chồng là ông chủ còn cô là trợ lý: 'Trợ lý dắt ông chủ ra đảo chơi nha'. Ảnh: Facebook

Vé máy bay từ TP HCM đến Cam Ranh hiện có giá tham khảo trong khoảng 1 triệu đồng/chiều, trong khi chặng Hà Nội - Cam Ranh từ khoảng 1,2 triệu đồng/chiều, tùy ngày, giờ bay và hãng hàng không.

Vịnh Ninh Vân hiện có số lượng cơ sở lưu trú không nhiều, chủ yếu là các khu nghỉ dưỡng biệt lập hướng biển, phù hợp với du khách tìm kiếm kỳ nghỉ riêng tư giữa thiên nhiên. Các lựa chọn nổi bật gồm Six Senses, L’Alya và An Lâm Retreats, với các hạng villa có tầm nhìn ra biển hoặc núi, một số căn có hồ bơi riêng. Giá phòng tham khảo dao động từ khoảng 6 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm, tùy khu nghỉ dưỡng, hạng phòng và mùa du lịch.

Do nằm tách biệt, nhiều khu nghỉ cung cấp dịch vụ đưa đón bằng ôtô và tàu cao tốc, đồng thời tổ chức các hoạt động như chèo kayak, lặn ngắm san hô, yoga hoặc thư giãn tại spa. Du khách nên đặt phòng sớm và hỏi rõ các dịch vụ đã bao gồm trong giá để chủ động ngân sách.

Midu hé lộ không gian khu nghỉ dưỡng cô và ông xã lưu trú trên đảo. Ảnh: Facebook

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng, hồi tháng 6/2024. Cặp trai tài gái sắc mới kỷ niệm hai năm cưới hồi đầu tháng 7.

Minh Đạt sinh năm 1990, là con trai cả của ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu - nhà sáng lập thương hiệu nhựa Duy Tân. Ông xã Midu đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành chi nhánh ở Mỹ của DUYTAN Group từ năm 2016. Vừa qua, khi xuất hiện tại buổi giao lưu do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, doanh nhân Minh Đạt được giới thiệu là Phó Chủ tịch DUYTAN Group.