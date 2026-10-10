Tăng Thanh Hà check in bên 'cụ tung' hơn 400 tuổi ở rừng Nam Cát Tiên

Tăng Thanh Hà vừa có chuyến khám phá Nam Cát Tiên với những mảng rừng nguyên sinh xanh rợp, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cùng hệ động thực vật phong phú.

Diễn viên chú thích loạt ảnh tại nơi đây: 'Humbled by nature' (tạm dịch: Nhỏ bé trước thiên nhiên).

Cô không quên check in bên cây tung cổ thụ hàng trăm năm tuổi - được xem như một trong những 'nhân vật' đặc biệt của rừng Nam Cát Tiên.

Cây tung này có tuổi đời khoảng 400-500 năm nên thường được người đi rừng gọi là 'cụ tung' và ví như loài 'thằn lằn sấm' thời tiền sử giữa rừng già. Cây cao hơn 40 m. Điểm ấn tượng nhất là hệ thống rễ bạnh vè cao quá đầu người, vươn dài hàng chục mét trên mặt đất. Thân cây khổng lồ đến mức cần khoảng 20 người lớn nối tay nhau mới ôm hết vòng thân.

Nam Cát Tiên có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, dây leo chằng chịt cùng nhiều tầng thảm thực vật đan xen. Đi sâu vào rừng, du khách có thể bắt gặp những thân cây lớn phủ rêu, các loài dương xỉ, nấm và vô số loại thực vật mọc dưới tán rừng.

Nơi đây cũng là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã như bò tót, nai, lợn rừng, khỉ, chồn và nhiều loài chim. Đặc biệt, khu Bàu Sấu là sinh cảnh của cá sấu Xiêm cùng nhiều loài chim nước, tạo nên một trong những điểm quan sát động vật hoang dã hấp dẫn nhất tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Rừng Nam Cát Tiên là cách gọi quen thuộc để chỉ khu vực phía Nam của Vườn quốc gia Cát Tiên. Cách TP HCM khoảng 150 km, toàn bộ khu vực vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích rộng hơn 82.000 ha, nằm trên địa bàn thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây ghi nhận hơn 1.600 loài thực vật và 1.729 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voi châu Á, bò tót, chà vá chân đen, tê tê Java và cá sấu Xiêm.

Du khách tham quan vườn quốc gia Cát Tiên có nhiều lựa chọn về cung đường tùy theo quỹ thời gian, có thể thăm thú trong ngày hoặc kết hợp lưu trú, trekking 2-3 ngày trong rừng. Ngoài đi bộ xuyên rừng, tại đây có cả dịch vụ cho thuê xe ô tô, xe đạp, giúp du khách dễ khám phá những tuyến tham quan dài.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.

Ảnh: Facebook Tăng Thanh Hà