Hồ Ngọc Hà chiêm bái ngôi chùa cao nhất Việt Nam

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vừa có chuyến du lịch kết hợp thiền chuông ở vùng núi Yên Tử. Trong chuyến đi còn có bố mẹ Hồ Ngọc Hà và cặp sinh đôi Leon - Lisa. Gia đình nữ ca sĩ hào hứng tham gia các hoạt động thiền định, thả đèn hoa đăng và cùng chiêm bái Chùa Đồng, nằm trên đỉnh Yên Tử, cao khoảng 1.068 m so với mực nước biển.

Hồ Ngọc Hà bên chiếc chuông đồng nặng khoảng trên 250 kg (đi kèm khánh đồng).

Đây là ngôi chùa nằm ở vị trí cao nhất Việt Nam, điểm đến linh thiêng của Phật giáo Việt Nam, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi Yên Tử có tên chữ là Thiên Trúc Tự được khởi dựng từ thế kỷ XVII (thời Hậu Lê). Sau khi nhường ngôi cho con vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông đến núi Yên Tử tu hành. Tại đây, ông sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Qua thời gian, ngôi chùa nhiều lần bị hư hại bởi thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi cao. Năm 2006, một ngôi chùa mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên khối với trọng lượng khoảng 70 tấn và đưa lên đỉnh Yên Tử để phục dựng. Công trình được khánh thành năm 2007, trở thành biểu tượng của non thiêng Yên Tử cũng như tinh thần Phật giáo Trúc Lâm.

Bố mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương và ông Hồ Sỹ An - cũng cùng con gái chiêm bái Chùa Đồng trên núi Yên Tử, check in cột mốc đánh dấu độ cao 1.068 m của đỉnh núi thiêng.

Đối với nhiều Phật tử, hành trình chinh phục đỉnh Yên Tử và chiêm bái Chùa Đồng mang ý nghĩa như một cuộc hành hương về cội nguồn Phật giáo Việt Nam, tưởng nhớ công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh đã từ bỏ ngai vàng để dành phần đời còn lại cho con đường tu tập.

Để đến Chùa Đồng, du khách cần di chuyển đến Khu di tích và danh thắng Yên Tử, cách Hà Nội khoảng 130 km. Từ chân núi, hành trình lên đỉnh Yên Tử có thể thực hiện bằng hai cách: đi cáp treo kết hợp leo bộ hoặc trekking toàn bộ quãng đường dài khoảng 6 km.

Chùa Đồng được đúc hoàn toàn bằng đồng với trọng lượng lên tới 70 tấn, trở thành ngôi chùa bằng đồng lớn nhất châu Á. Ngôi chùa có diện tích gần 20 m vuông, chiều dài 4,6 m, chiều rộng 3,6 m và chiều cao 3,35 m. Ảnh: yentutunglam

Nếu đi cáp treo, du khách sẽ xuống ga cáp treo cuối cùng gần chùa Hoa Yên và tượng An Kỳ Sinh, tiếp tục leo khoảng 600 bậc đá men theo sườn núi để lên đỉnh Yên Sơn, nơi Chùa Đồng tọa lạc ở độ cao 1.068 m. Cung đường tuy khá dốc nhưng được nhiều người yêu thích nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ, những rừng trúc xanh mướt và biển mây bồng bềnh bao quanh đỉnh núi vào những ngày thời tiết thuận lợi.

Đứng trước Chùa Đồng giữa biển mây Yên Tử được xem là khoảnh khắc đáng giá nhất của hành trình chinh phục ngọn núi thiêng gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: yentutunglam

Dù hệ thống cáp treo giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, nhiều Phật tử hoặc người có thể lực tốt vẫn chọn leo bộ lên đỉnh Yên Tử như một cách hành hương trọn vẹn. Với họ, từng bước chân vượt qua hàng nghìn bậc đá không chỉ là hành trình chinh phục ngọn núi thiêng mà còn thể hiện lòng thành kính và sự hướng tâm trước khi chiêm bái Chùa Đồng.

Nếu xuất phát từ khu vực chân núi Yên Tử và leo bộ hoàn toàn lên Chùa Đồng, quãng đường dài khoảng 6 km, với hàng nghìn bậc đá men theo sườn núi, địa hình có nhiều đoạn khá dốc, dễ trơn trượt vào ngày mưa. Thời gian leo bộ thường dao động khoảng 3 - 5 tiếng tùy thể lực.

Bảo tượng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, được thi công trực tiếp ở độ cao 912 m trên núi Yên Tử, là công trình văn hóa tâm linh độc đáo đã được Tổ chức kỷ lục Châu Á công nhận là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất châu Á ở độ cao hơn 900 m so với mặt nước biển. Ảnh: yentutunglam

Bên cạnh Chùa Đồng trên đỉnh núi thiêng, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, chùa Hoa Yên... cũng là những điểm dừng chân không nên bỏ lỡ khi khám phá quần thể danh thắng Yên Tử.