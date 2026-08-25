Gợi ý 7 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng đủ chất

Chị Mạc Xuân Nguyệt chia sẻ trong một hội nhóm các chị em yêu bếp. Theo chị: "Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán". Tâm sự của chị nhận được nhiều sự đồng thuận, cảm thông xen lẫn sự thán phục học hỏi lẫn nhau.

7 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

Mâm cơm gia đình 7: