Nhiều du khách hủy đến Jeju sau loạt thi thể được phát hiện

Kang, 29 tuổi, thường xuyên lưu trú tại Jeju mỗi kỳ nghỉ mùa thu, vừa quyết định hủy toàn bộ kế hoạch năm nay, ở lại Seoul thay vì tận hưởng một tuần đi bộ như mọi khi. "Tôi thường du lịch độc hành để thư giãn, nhưng những vụ việc gần đây khiến tôi cảm thấy phụ nữ một mình đến Jeju hiện không an toàn", cô nói.

Làn sóng hủy tour và hoãn lịch trình lan rộng trong cộng đồng du khách Hàn Quốc sau khi giới chức liên tục tìm thấy thi thể của những người được báo mất tích trước đó, nguyên nhân tử vong hiện đang được điều tra. Ngành du lịch Jeju, vốn đang đối mặt tình trạng suy giảm khách nội địa, đứng trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường sau khi tìm thấy thi thể cô Jang Mi-ran tại một trang trại trồng cọ ở Jeju, ngày 24/8. Ảnh: Yonhap News

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều chủ đề thảo luận về việc có nên tiếp tục đến Jeju hay không thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Một tài khoản chia sẻ: "Tôi đã đặt vé đi Jeju vào tháng 10 nhưng hiện rất đắn đo, không rõ khu vực trung tâm thành phố có thực sự an toàn không".

Một người khác cho biết gia đình phải cân nhắc bỏ khoản tiền phạt hủy dịch vụ vì con nhỏ hoảng sợ. Lee, 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Seoul, cũng chủ động khuyên mẹ hoãn chuyến đi cuối năm.

Trong ba ngày 22-24/8, cảnh sát địa phương phát hiện tổng cộng 4 thi thể liên quan các vụ mất tích, tại các khu vực Hallim-eup, Gujwa-eup, Jocheon-eup và Aewol-eup - gần đường mòn Jeju Olle, tuyến trekking nổi tiếng. Trong đó, thi thể được cho là của cô Jang Mi-ran, 37 tuổi, được tìm thấy cách nơi cô lưu trú chỉ 400 m. Vụ việc từng bị một điều tra viên đóng hồ sơ bất hợp lý với ghi chú "đã liên lạc được". Chuỗi phát hiện khiến nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh du lịch.

Chủ một homestay tại Hallim-eup cho biết khu vực vốn có an ninh tốt, hệ thống đèn đường dày đặc. "Chúng tôi thường xuyên đón khách đi một mình, việc cả cộng đồng bị ảnh hưởng tiêu cực là điều đáng tiếc", người này nói. Các chủ cơ sở lưu trú lân cận cũng ghi nhận lượng lớn cuộc gọi hỏi về tình hình an ninh. Một số tiểu thương xin chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng sớm để rút tiền đặt cọc.

Chuỗi sự việc diễn ra đúng thời điểm ngành du lịch Jeju ghi nhận các chỉ số sụt giảm. Theo Tổ chức Du lịch Jeju (JTO), tháng 7 hòn đảo đón hơn 963.000 lượt khách nội địa, giảm 12% so với cùng kỳ - lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19 năm 2020, lượng khách nội địa theo tháng xuống dưới mốc một triệu lượt. Sang tháng 8, lượng khách trung bình mỗi ngày đạt khoảng 35.200 lượt, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tâm lý ngại du lịch lan rộng được dự báo tiếp tục tạo áp lực lên đà phục hồi kinh tế của hòn đảo trong các tháng cuối năm.