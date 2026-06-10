Nhiều cổ động viên nản lòng vì khó xin visa Mỹ trước World Cup 2026

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 bắt đầu vào ngày 11/6 tới đây tại ba quốc gia đồng cai tổ chức là Mỹ, Canada và Mexico. Dù giải đấu mở rộng lên 48 đội tham dự, người hâm mộ từ hơn 25% số quốc gia lại đang phải đối mặt với tỷ lệ từ chối visa cao, lệnh cấm nhập cảnh hoặc chính sách cấp thị thực ngặt nghèo của nước chủ nhà Mỹ.

Khi đội tuyển Iraq giành vé dự World Cup vào tháng 3, Abdulla Adnan đã chi 1.800 USD mua vé các trận đấu tại Boston và Philadelphia. Với anh, được đến sân cổ vũ đội tuyển quốc gia là một cảm giác "không gì sánh được". Nhưng con đường đến Mỹ của anh gặp vô số trắc trở.

Sau khi xung đột nổ ra ở Trung Đông cuối tháng 2, Mỹ đã dừng các dịch vụ lãnh sự thông thường tại Iraq do lo ngại an ninh trong khu vực. Adnan buộc phải sang đại sứ quán Mỹ ở nước láng giềng Jordan để thử xin visa. Tuy nhiên, nhân viên từ chối cấp với lý do anh không phải công dân Jordan. Phương án sang Thổ Nhĩ Kỳ xin visa có thể ngốn thêm hai tuần, khiến Adnan đành từ bỏ ý định.

Abdulla Adnan đã từ bỏ ý định xin visa đi Mỹ cổ vũ cho đội nhà tại World Cup 2026. Ảnh: BBC

Tình cảnh tương tự xảy ra ở nhiều quốc gia. Hiện tại, Mỹ cấm nhập cảnh với 4 nước có đội bóng tham dự World Cup 2026 là Haiti, Iran, Senegal và Bờ Biển Ngà.

Julien Kouadio Adonis, hiệp hội cổ động viên Bờ Biển Ngà, đánh giá lệnh cấm này là sự phân biệt đối xử. "Chưa có quốc gia châu Âu nào phải đối mặt với loại hạn chế này. Tại sao châu Phi lại bị?", Adonis nói và cho biết hiệp hội của anh đã quyết định hủy kế hoạch đến Mỹ.

Trong khi đó, Aliou Ngom (Senegal) - người từng dự hai kỳ World Cup gần nhất - cũng gặp khó. Hồi tháng 5, Mỹ thông báo bỏ yêu cầu khoản tiền cọc 15.000 USD cho người hâm mộ có vé từ Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia. Tuy nhiên, họ lại bị áp thời hạn phải xin visa trước tháng 12.

Theo thống kê của BBC giai đoạn tháng 10/2024 - 9/2025, trong 48 quốc gia đủ điều kiện tham gia, có 11 nước chịu tỷ lệ từ chối visa (tất cả các loại) cao hơn 40% so với các nước còn lại. Danh sách này gồm: Ecuador, Ai Cập, Haiti, Algeria, Uzbekistan, Cape Verde, Jordan, Iran, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana và Senegal.

Để hỗ trợ, hệ thống FIFA Pass đã được triển khai nhằm ưu tiên lịch phỏng vấn cho những người mua vé trực tiếp từ FIFA. Dù vậy, bà Celine Atallah, chuyên gia luật di trú tại bang Massachusetts (Mỹ), nhận định hệ thống này chỉ đẩy nhanh quá trình phỏng vấn chứ không làm tăng khả năng đậu visa.

"Hệ thống visa chính là người gác cổng vô hình của World Cup", bà Atallah nói, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ Mỹ và Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP).

Aliou Ngom, cổ động viên Senegal, từng đến World Cup Qatar và Nga những năm trước để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: BBC

Tại Jordan, nơi 57% đơn xin visa Mỹ bị từ chối trong một năm (tính đến cuối tháng 9/2025), ông Abu Kass - người đứng đầu hiệp hội người hâm mộ bóng đá nước này - đã mang hơn 42 loại giấy tờ đến đại sứ quán ở Amman nhưng vẫn bị đánh trượt. "World Cup là của họ chứ không phải của chúng ta", ông nói.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền "sẵn sàng chào đón du khách khắp thế giới đến với kỳ World Cup lớn nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử FIFA". Người hâm mộ nước ngoài không cần sử dụng FIFA Pass nếu họ là công dân Canada hoặc một trong 42 điểm đến đủ điều kiện được miễn thị thực hoặc đã có thị thực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh cơ quan này phải xem xét kỹ từng đơn xin thị thực để đảm bảo cá nhân đó không gây rủi ro an ninh cho nước Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lưu trú quá hạn. Dữ liệu cho thấy đã có hơn 538.000 trường hợp ở lại Mỹ trái phép từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024. Chính sách nhập cư khắt khe này là một phần trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2024, nhằm giải quyết bài toán quản lý dòng người vượt biên khổng lồ. Vào năm 2023, trước khi Tổng thống Trump siết chặt việc kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp, có 14 triệu người nhập cư sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Trong 104 trận đấu của giải, 78 trận (bao gồm chung kết) được tổ chức tại Mỹ. Hai nước đồng chủ nhà Canada và Mexico có chính sách cấp thị thực khác biệt và không ban hành lệnh cấm du lịch nhắm vào quốc gia cụ thể nào.

Canada gần đây đã áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola bùng phát ở châu Phi, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo, nước tham dự vòng loại World Cup. Canada không công bố tỷ lệ từ chối thị thực theo loại thị thực hoặc quốc gia, nhưng tỷ lệ chung năm 2025 là 54%.

Mexico không công bố dữ liệu về tỷ lệ từ chối thị thực. Nước này yêu cầu người xin thị thực phải nộp đơn trực tiếp tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Trong số các quốc gia tham dự World Cup, có 8 quốc gia - Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Senegal, Uzbekistan, Bosnia và Herzegovina, Tunisia và Iraq - nơi Mexico không có cơ quan ngoại giao để người dân đến nộp đơn.