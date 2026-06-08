Chơi gì tại Mỹ trong dịp đón xem World Cup 2026?

Nếu có dịp du lịch Mỹ xem World Cup 2026, bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, du khách hãy hòa mình vào bầu không khí sôi động của giải đấu thông qua hàng loạt trải nghiệm đặc sắc bên ngoài sân vận động của khắp các thành phố đăng cai. Lúc này, nước Mỹ đã sẵn sàng chào đón người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, đến với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từng được tổ chức.

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động New York New Jersey Stadium tại khu vực lân cận New York và New Jersey, Mỹ. Nguồn: Reuters

Trước, trong và sau mỗi trận đấu, người hâm mộ có thể khám phá nhiều hoạt động và điểm đến mang đậm tinh thần bóng đá. Từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, những trải nghiệm nổi bật này sẽ giúp người hâm mộ ở mọi lứa tuổi hòa mình vào không khí lễ hội của FIFA World Cup - ngay cả khi không sở hữu vé vào sân xem trận đấu.

Nơi diễn ra chung kết World Cup 2026

Các địa điểm tại New York và New Jersey sẽ ngập tràn những hoạt động dành cho người yêu bóng đá, với tâm điểm là trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 tại New York New Jersey Stadium. Khắp các quận của New York, người hâm mộ có thể tham gia các sự kiện miễn phí để theo dõi các trận đấu, thưởng thức các màn trình diễn văn hóa và khám phá ẩm thực địa phương cùng cộng đồng yêu bóng đá từ khắp nơi trên thế giới.

Sân vận động New York New Jersey Stadium. Nguồn: Reuters

Nhiều triển lãm đặc sắc cũng sẽ diễn ra trên toàn thành phố New York. Nổi bật có “Peace Post” tại Cathedral Church of Saint John the Divine - không gian trưng bày 198 chân dung các nhà hoạt động vì hòa bình toàn cầu do hơn 100 nghệ sĩ quốc tế thực hiện, được tổ chức đồng thời với FIFA World Cup nhằm thúc đẩy kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Trong khi đó, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ (American Museum of Natural History) giới thiệu triển lãm “For the Win: Objects of Sports Excellence”, kể lại những câu chuyện phía sau các chiếc cúp, nhẫn vô địch và giải thưởng biểu tượng trong các môn thể thao xuyên suốt gần 150 năm lịch sử.

Los Angeles - điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Mỹ

Không khí FIFA World Cup tại Los Angeles sẽ khởi động tại Los Angeles Memorial Coliseum - nơi diễn ra lễ hội bóng đá FIFA Fan Festival của thành phố này. Người hâm mộ sẽ được hòa mình vào các hoạt động hấp dẫn như phát sóng trực tiếp các trận đấu, chương trình văn hóa, trải nghiệm tương tác, âm nhạc và hành trình khám phá nền ẩm thực đa dạng đặc trưng của Los Angeles.

Thử sức với các kỹ năng bóng đá tại California Science Center. Nguồn: California Science Center

Bên ngoài khu vực sân vận động, du khách có thể ghé thăm nhiều khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone) được tổ chức khắp thành phố với các hoạt động như triển lãm bóng đá, nghệ thuật đường phố, trình diễn DJ, hoạt động văn hóa cộng đồng và vô số món ăn địa phương hấp dẫn. Với những tín đồ ẩm thực, chương trình “A Taste of the World Cup” sẽ giới thiệu các nhà hàng và hương vị lấy cảm hứng từ giải đấu cùng bản sắc đa văn hóa của Los Angeles.

Tại Bảo tàng Nghệ thuật quận Los Angeles (LACMA), triển lãm “Fútbol is Life” mang đến góc nhìn độc đáo về bóng đá thông qua các tác phẩm thu nhỏ tái hiện những khoảnh khắc biểu tượng của môn thể thao vua, do các họa sĩ hoạt hình và chuyên gia hiệu ứng hình ảnh thực hiện. Trong khi đó, những người muốn thử sức với các kỹ năng bóng đá có thể đến California Science Center để khám phá cách khoa học, thể thao và vui chơi kết hợp cùng nhau tạo nên trải nghiệm vận động đầy thú vị.

Lễ hội bóng đá sôi động tại Atlanta, Georgia

Lễ hội Atlanta Beltline Fest tại Pittsburgh Yards vào ngày 20 và 21/6 tại Atlanta. Nguồn: Atlanta Beltline

Thành phố Atlanta sẽ khởi động mùa lễ hội FIFA World Cup tại Centennial Olympic Park - nơi diễn ra lễ hội FIFA Fan Festival Atlanta. Công viên biểu tượng này sẽ trở thành tâm điểm của các hoạt động âm nhạc trực tiếp, trò chơi dành cho người hâm mộ và các buổi phát sóng trực tiếp những trận cầu hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu chính, du khách còn có thể hòa mình vào không khí FIFA World Cup tại nhiều địa điểm khác trong thành phố. Nổi bật là ATL Cultural Exchange - trung tâm giao lưu văn hóa nơi sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kéo dài từ 14/6 - 14/7 với các buổi biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm và workshop sáng tạo.

Bên cạnh đó, Atlanta Beltline - tuyến đường dài 35km bao quanh trung tâm thành phố - cũng sẽ là nơi diễn ra lễ hội Atlanta Beltline Fest tại Pittsburgh Yards vào ngày 20 và 21/6 nhằm tôn vinh vai trò của Atlanta trong kỳ FIFA World Cup. Sự kiện sẽ bao gồm các màn trình diễn văn hóa, hoạt động dành cho trẻ em, phát sóng trực tiếp trận đấu, lớp học bóng đá cộng đồng cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Giao lưu thể thao và nghệ thuật tại Miami, Florida

FIFA Museum là điểm dừng chân không thể thiếu Miami, Florida. Nguồn: FIFA Museum

Nếu đang tìm kiếm một điểm đến tại Mỹ hội tụ đầy đủ các hoạt động như phát sóng trực tiếp trận đấu, biểu diễn giải trí, trình diễn văn hóa, trò chơi tương tác và ẩm thực hấp dẫn, khu Bayfront Park chắc chắn sẽ là nơi không thể bỏ lỡ tại Miami, Florida.

Ngoài ra tại thành phố, du khách sẽ còn bắt gặp vô số hoạt động sôi động xoay quanh FIFA World Cup. Trong đó, FIFA Museum là điểm dừng chân không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá. Tại đây, triển lãm “Unidad - The World’s Game” mang đến góc nhìn chuyên sâu về tầm ảnh hưởng toàn cầu của bóng đá thông qua các hiện vật, kỷ vật, không gian trải nghiệm nhập vai và các trạm tương tác sinh động.

Một điểm nhấn khác là triển lãm “Get in the Game: Sports, Art, Culture” tại Pérez Art Museum Miami, nơi khám phá sự giao thoa giữa thể thao và nghệ thuật thông qua hơn 100 tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đa dạng trải nghiệm bóng đá tại Boston, Massachusetts

Quả bóng đá khổng lồ tại Boston được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục Guinness. Nguồn: Massport

Là thành phố lịch sử, Boston sẵn sàng tạo nên những dấu ấn mới cùng FIFA World Cup, mở đầu với FIFA Fan Festival diễn ra tại City Hall Plaza. Tại đây, người hâm mộ không chỉ được theo dõi trực tiếp các trận đấu mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tương tác theo chủ đề bóng đá, thưởng thức chương trình ẩm thực - đồ uống đặc sắc và khám phá văn hóa địa phương với sự góp mặt của các nghệ sĩ, nhạc công và nghệ nhân địa phương.

Ngoài ra, hàng loạt sự kiện xem bóng đá cũng sẽ được tổ chức khắp Boston, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người hâm mộ ở mọi khu vực. Đặc biệt, từ ngày 12 - 18/6, du khách có thể ghé khu vực Piers Park II để chụp ảnh cùng quả bóng đá khổng lồ - được Cơ quan quản lý cảng Massachusetts kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục Guinness cho danh hiệu “Quả bóng đá lớn nhất thế giới”. Đây hứa hẹn sẽ trở thành món quà lưu niệm độc đáo, ghi đậm dấu ấn về thành phố hơn cả một mùa FIFA World Cup.