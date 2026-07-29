Đà Nẵng: Du khách kéo nhau 'đột nhập' chợ cá lúc rạng sáng

Từ mờ sáng, rất đông du khách đổ về khu vực biển Mân Thái phường Sơn Trà để tham gia chương trình "Đón nhịp chợ cá bình minh" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đà Nẵng tổ chức mới đây. Ảnh: Thanh Hiền.

Du khách vây quanh mẻ lưới đầy cá, được ngư dân giới thiệu những loại cá xuất hiện nhiều trong mùa hè.

Du khách hào hứng tham gia trải nghiệm kéo lưới.

Chợ cá Mân Thái tấp nập khi trời còn chưa kịp sáng. Sở VH,TT&DL Đà Nẵng cho hay, lấy cảm hứng từ chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc với thông điệp “cảm nhận - tận hưởng - khám phá”. Đây là lời mời gọi du khách tìm về những giá trị nguyên bản của vùng đất xứ Quảng, từ thiên nhiên, văn hóa, đời sống ngư dân đến nhịp sống hiện đại của một thành phố biển năng động.

Chợ cá Mân Thái họp từ khoảng 4h, khoảng 8h chợ bắt đầu tan.

Những khay mực tươi nguyên vừa mới vớt từ biển lên. Nhiều du khách cho hay nơi họ sống không có biển, không dễ gì được ăn hải sản tươi ngon như vậy.

Được hòa mình trong sự nhộn nhịp của buổi chợ sớm, tự tay chọn mua hải sản, mặc cả như những người dân biển Đà Nẵng đem lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. "Sáng ra được tắm biển, kéo lưới cùng ngư dân, lựa mua những mẻ cá tôm tươi ngon, ăn hải sản ngay bên cạnh biển, không có gì thú vị bằng. Tôi thật sự mê cuộc sống ở vùng biển Đà Nẵng và ước gì mình được sống ở đây", chị Ngọc Anh, du khách Hà Nội, bày tỏ.

Anh Đường Tăng (du khách Ninh Bình) cùng nhóm bạn mua rất nhiều hải sản, trong đó tôm vừa mực biển tươi trong khiến anh mê mẩn. Anh cho hay sẽ đưa số hải sản này về khách sạn và nấu một vài món, thử cuộc sống sáng đi tắm biển, ghé chợ cá, mua hải sản về nấu cơm như người dân Đà Nẵng.

Tại chương trình "Đón nhịp chợ cá bình minh", du khách còn biết thêm văn hóa, công việc đặc trưng của người dân vùng biển. Trong ảnh: Người dân phơi cá hố trên lưới, một đặc sản hải sản khô của Đà Nẵng.

Tận mắt thấy cách làm hải sản khô công phu, thủ công, mộc mạc, an toàn.