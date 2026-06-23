Nhân viên nhà hàng ở Mỹ 'đói' tiền boa dịp World Cup

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá đang có mặt tại các thành phố tổ chức World Cup 2026 của Mỹ. Tại New York, các quán bar và nhà hàng hoạt động hết công suất từ những trận đấu buổi sáng cho đến các màn ăn mừng kéo dài tới đêm. Máy tính tiền liên tục kêu, bia rót không ngừng, nhưng số tiền boa (tip) nhân viên nhận lại thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Tại McCarthy’s Pub NYC trên phố West 46, nữ nhân viên Louise Daggett cho biết việc phục vụ khách quốc tế mang lại nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy bối rối. "Mọi người đều rất dễ mến, ồn ào và thân thiện. Nhưng tôi thấy khó hiểu khi nhiều người không để lại tiền boa như người Mỹ vẫn làm", cô nói.

Nhiều nhân viên phục vụ cảm thấy chạnh lòng khi một nhóm khách đông gọi nhiều đồ, ngồi trong nhiều giờ nhưng lại để lại số tiền boa ít ỏi. Daggett kể, có những hóa đơn lên tới gần 700 USD nhưng khách từ chối tip. Khi được hỏi, cô phải giải thích rằng tiền boa rất quan trọng và là thói quen của người dân bản địa. "Phần lớn khách không hề bất lịch sự, đơn giản là họ thực sự không biết quy tắc ở đây", Daggett nhận xét.

Louise Daggett, nhân viên phục vụ ở New York. Ảnh: NYP

Tại Hurley’s Saloon, cách đại lộ số 9 vài dãy phố, đồng sở hữu Anne Calimano cho biết giải đấu đã biến khoảng thời gian vốn ế ẩm nhất thành ngày hội. Tuy nhiên, bà nhìn nhận việc hụt thu nhập từ tiền boa xuất phát từ khác biệt văn hóa chứ không phải vì du khách keo kiệt.

Ở nhiều quốc gia châu Âu và châu Á, việc boa tiền rất ít hoặc không tồn tại. Các nhà hàng tại những khu vực này trả lương cố định cho nhân viên và phí phục vụ thường đã được tính thẳng vào giá món ăn. Vì vậy, khách quốc tế mặc định họ đã trả đủ tiền khi thanh toán hóa đơn.

Nhân viên của Calimano đang học cách thích nghi. "Họ biết mình sẽ không nhận được mức boa 20%. Dù vậy, họ vẫn ổn vì quán rất đông khách nên tổng thu nhập vẫn được đảm bảo", bà Calimano nói.

Để tự bảo vệ quyền lợi cho người lao động, sau 10 ngày World Cup khởi tranh, nhiều nhà hàng ở Kansas City, Atlanta và Philadelphia đã bắt đầu tự động cộng thêm khoản phí phục vụ 20% vào hóa đơn. Động thái này nhận được sự ủng hộ từ các hiệp hội ngành dịch vụ và các nhà điều hành nhà hàng

Tại Garvey’s Irish Pub trên phố West 41, không khí kinh doanh cũng đang đạt đỉnh. "Lúc nào cũng đông. Ngay cả buổi sáng của chúng tôi bây giờ còn đông hơn cả buổi tối trước đây. Người Scotland gần như đã chiếm lĩnh thành phố này", nhân viên pha chế Cathal Reynolds nói.

Anh thấu hiểu việc du khách đã phải tốn một khoản tiền lớn để đến Mỹ xem bóng đá. Dù vậy, anh vẫn hy vọng khách quốc tế có thể nhập gia tùy tục. "Nếu bạn đến đây, bạn nên tham gia và trải nghiệm văn hóa bản địa, bao gồm cả văn hóa boa tiền, như vậy bạn sẽ có những kỷ niệm thực sự trọn vẹn", anh nói.