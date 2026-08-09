Ngôi làng treo đồ lót để trang trí

Bonsall, ngôi làng nhỏ thuộc hạt Derbyshire, miền trung nước Anh, nằm trong vùng rìa của Vườn quốc gia Peak District, nổi tiếng với những ngôi nhà đá cổ và hình ảnh đồ lót treo khắp nơi dịp lễ hội Bonsall.

Dù lễ hội Bonsall tồn tại gần 100 năm, việc sử dụng đồ lót làm dải cờ trang trí chỉ mới xuất hiện khoảng ba năm trở lại đây. Ý tưởng này nhanh chóng tạo nên dấu ấn riêng, giúp Bonsall Carnival được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngôi nhà ở làng Bonsall treo đồ lót trước cửa thay cờ lễ hội. Ảnh: AOL

Theo bà Louise Stevenson, thư ký ủy ban lễ hội, ý tưởng này bắt nguồn từ ông Jeff Phillips, cư dân nay đã ngoài 80 tuổi. Trong cuộc thi "nhà đẹp nhất" hằng năm của làng, ông cùng người vợ quá cố giăng một hàng cờ ngang phố chính, trang trí bằng áo corset và đồ lót phụ nữ kiểu cũ như một trò vui. Ông Phillips kinh doanh mặt hàng nội y hơn 30 năm nên đây cũng là cách giới thiệu công việc của mình.

Ba năm trước, khi chuẩn bị cho Bonsall Carnival, ban tổ chức quyết định mời Phillips làm người khai mạc chuỗi sự kiện nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho cộng đồng. Ủy ban lễ hội cũng đề xuất cả làng thay những dải cờ trang trí truyền thống bằng đồ lót để tôn vinh ý tưởng độc đáo của ông.

Đề xuất nhận được sự hưởng ứng của người dân. Từ đó, mỗi mùa lễ hội, những chiếc áo ngực, quần lót với đủ màu sắc, kích cỡ lại được căng ngang các con đường, tạo nên khung cảnh khác lạ giữa ngôi làng đá cổ. Nhiều du khách lần đầu đến Bonsall thường bất ngờ khi nhìn thấy đồ lót xuất hiện khắp nơi.

Khác với nhiều lễ hội quy mô lớn ở Anh, Bonsall Carnival vẫn giữ đậm tính cộng đồng. Chương trình kéo dài khoảng một tuần với nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi như diễu hành, các trò chơi dân gian, chạy bộ, đi bộ khám phá thiên nhiên, biểu diễn âm nhạc và những sự kiện gây quỹ địa phương.

Không khí lễ hội ở làng Bonsall. Ảnh: AOL

Những dải đồ lót được treo ngay từ đầu tuần lễ hội và phủ kín nhiều tuyến đường trong làng. Sau khi các hoạt động chính kết thúc, chúng thường được giữ lại thêm một ngày trước khi được tháo xuống. Năm nay, Bonsall Carnival khép lại vào 1/8.

"Bonsall vốn nổi tiếng vì làm nhiều điều kỳ quặc. Du khách đến thường dừng lại chụp ảnh và tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời của ngôi làng này", bà Stevenson nói.