7 quốc gia châu Âu cho tiền khách đến ở

Sau dịch, nhiều quốc gia tiếp tục cạnh tranh để thu hút lao động, doanh nhân, người nghỉ hưu không bị ràng buộc bởi địa điểm - những người có thể mang theo thu nhập, vốn đầu tư và hoạt động kinh tế đến nơi họ sinh sống.

Để thu hút tệp khách này, nhiều nước đã áp dụng chính sách ưu đãi như hỗ trợ tiền, nhà ở, ưu đãi thuế, khởi nghiệp, thị thực. Dưới đây là danh sách 7 nước châu Âu có chính sách hỗ trợ tiền cho khách đến lưu trú dài hạn trong năm 2027.

Italy

Chính sách chủ yếu nhằm hồi sinh những cộng đồng nông thôn đang suy giảm dân số, thay vì thu hút du khách đến các thành phố lớn. Các vùng như Calabria, Sardinia và Molise đã triển khai những chương trình ưu đãi tài chính lên đến 30.000 euro (khoảng 900 triệu đồng) dành cho những người sẵn sàng chuyển đến các thị trấn nhỏ, khởi nghiệp hoặc góp phần phục hồi nền kinh tế địa phương.

Các chương trình bán nhà với giá 1 euro nổi tiếng của Italy mang đến một lựa chọn khác cho những du khách sẵn sàng đánh đổi sự tiện lợi để có nhịp sống chậm rãi hơn. Trên ảnh là khu vực Scilla ở vùng Calabria. Ảnh: Travel and destinations

Thụy Sĩ

Chính sách khuyến khích lưu trú dài hạn tập trung ở các cộng đồng nhỏ vùng núi Alps đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số. Ngôi làng Albinen (ảnh), thuộc dãy Alps Valais, đưa ra khoản hỗ trợ lên tới gần 27.000 euro (khoảng 815 triệu đồng) cho mỗi người trưởng thành và gần 11.000 euro (khoảng 330 triệu đồng) cho mỗi trẻ em với khách muốn đến lưu trú lâu dài.

Người đăng ký phải có sẵn quyền lưu trú hợp pháp ở quốc gia này (tương tự thẻ xanh), dưới 45 tuổi và cam kết sống tại Albinen ít nhất 10 năm, nếu không phải hoàn trả khoản trợ cấp. Ảnh: Swisssage

Tây Ban Nha

Các vùng nông thôn, trong đó có Asturias (ảnh) và Galicia ở miền bắc Tây Ban Nha, đã thử nghiệm những chương trình nhằm thu hút cư dân mới thông qua nhiều hình thức hỗ trợ như nhà ở, việc làm, ưu đãi thuế và trợ cấp địa phương.

Khách phải đủ điều kiện xin thị thực hoặc giấy phép cư trú tại Tây Ban Nha thông qua việc làm, khởi nghiệp, nghỉ hưu hoặc thị thực du mục kỹ thuật số để tham gia. Ảnh: Piso Libre

Hy Lạp

Chính quyền đảo Antikythera (ảnh) từng đưa ra các hỗ trợ dành cho khách phương xa chuyển đến sinh sống lâu dài, bao gồm nhà ở, đất đai và khoản trợ cấp khoảng 500 euro (15 triệu đồng) mỗi tháng trong nhiều năm. Sức hấp dẫn của hòn đảo nằm ở nhịp sống chậm rãi, chi phí nhà ở thấp hơn so với những điểm đến thời thượng của Hy Lạp như Santorini và Mykonos.

Khách phải có quyền cư trú hợp pháp thông qua các lựa chọn như thị thực du mục kỹ thuật số, cơ hội việc làm, diện cư trú dành cho người nghỉ hưu trước khi tham gia chương trình hỗ trợ của địa phương. Ảnh: Greek reporter

Ireland

Nước này tập trung hồi sinh 23 hòn đảo ngoài khơi ít người sinh sống, trong đó có quần đảo Aran và Achill. Khách chuyển đến sinh sống lâu dài sẽ được hỗ trợ lên đến 84.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng) để cải tạo lại các ngôi nhà đã xuống cấp và chuyển vào ở.

Các đảo sở hữu cảnh quan Đại Tây Dương ấn tượng, người dân gắn kết, nhịp sống chậm rãi nhưng cũng đi kèm những thách thức như dịch vụ hạn chế, thị trường việc làm nhỏ. Ảnh: Discover Islands

Croatia

Sức hấp dẫn của Croatia không chỉ nằm ở bờ biển Adriatic (ảnh), còn ở chính sách thuận lợi cho dân du mục số.

Croatia cho phép những người làm việc từ xa cho các doanh nghiệp nước ngoài sinh sống tối đa một năm. Một số địa phương đối mặt tình trạng suy giảm dân số còn hỗ trợ khách tiền mua hoặc cải tạo nhà hoặc bất động sản cho những người mới đến sẵn sàng định cư. Ảnh: Sun Island Tours

Estonia

Được xem là một trong những quốc gia có nền tảng kỹ thuật số phát triển nhất châu Âu, Estonia tập trung thu hút doanh nhân, các công ty khởi nghiệp và lao động trong lĩnh vực công nghệ.

Thông qua các sáng kiến như Startup Estonia, nước này hỗ trợ các nhà sáng lập quốc tế tiếp cận nguồn lực khởi nghiệp; trong khi chương trình Startup Visa cho phép doanh nhân ngoài Liên minh châu Âu thành lập và điều hành doanh nghiệp tại Estonia.

Hạ tầng kỹ thuật số của Estonia cũng góp phần đưa Tallinn (ảnh), thủ đô nước này, trở thành trung tâm của các công ty công nghệ và doanh nghiệp ưu tiên mô hình làm việc từ xa. Ảnh: Fity club