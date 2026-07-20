10 nơi đẹp nhất Tây Ban Nha - đất nước vừa đoạt ngôi vô địch World Cup 2026

Tây Ban Nha sở hữu vẻ đẹp trải dài khắp đất nước. Bên cạnh sự sôi động của Barcelona, ​​các bảo tàng ở Madrid và nền ẩm thực đẳng cấp thế giới của xứ Basque, đất nước này còn ẩn chứa những kỳ quan thiên nhiên và kiệt tác kiến ​​trúc đáng để khám phá. Với lịch sử phong phú, phong cảnh hùng vĩ, bờ biển ngập nắng và những thị trấn đẹp như trong cổ tích, Tây Ban Nha là một điểm đến luôn mang đến những điều bất ngờ.

Dưới đây là 10 địa điểm đẹp nhất ở Tây Ban Nha, từ cung điện Alhambra tráng lệ ở Granada, những con phố ngập tràn nghệ thuật ở Málaga, đến những hồ nước trong vắt của Los Pilones và những con hẻm thời trung cổ của Albarracín.

1. Barcelona. Thành phố này kết hợp giữa cuộc sống ven biển với kiến trúc táo bạo, biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm đẹp nhất Catalonia. Sự pha trộn giữa ánh nắng Địa Trung Hải, những con hẻm kiểu Gothic và các công trình kiến trúc hiện đại nổi tiếng thế giới tạo nên sức hút khó cưỡng.

2. Granada. Đây là một trong những thành phố quyến rũ nhất Andalusia, nổi tiếng nhất với Alhambra - một quần thể ngoạn mục gồm cung điện, sân trong và khu vườn tươi tốt nằm trên nền những đỉnh núi Sierra Nevada.

3. Seville. Mỗi góc phố ở đây đều là một bữa tiệc thị giác, biến thành phố này trở thành một trong những địa điểm đẹp nhất Tây Ban Nha dành cho những du khách yêu thích văn hóa sôi động và kiến trúc ấn tượng. Thành phố thể hiện tinh thần của Andalusia, từ những con phố hẹp ngập tràn ánh nắng đến tiếng flamenco vang vọng trong những khoảng sân nhỏ khuất nẻo.

4. Albarracín. Nằm ẩn mình trong khung cảnh núi non trập trùng của Aragón, Albarracín trông giống như một ngôi làng bị đóng băng trong thời gian; một mê cung gồm những ngôi nhà gạch nung, cổng vòm bằng đá và những con phố dốc quanh co nằm trên một hẻm núi sông ngoạn mục. Những tòa nhà màu hồng của địa điểm này tỏa sáng dịu nhẹ trong ánh nắng chiều, tạo nên một khung cảnh gần như điện ảnh.

5. Madrid. Thủ đô của Tây Ban Nha là một trong những nơi tráng lệ và xinh đẹp bậc nhất xứ bò tót. Sự kết hợp giữa đại lộ rộng lớn, quảng trường thanh lịch và các bảo tàng đẳng cấp thế giới mang đến cho Madrid một nét tinh tế đặc trưng. Sau một ngày khám phá, những nhà hàng sôi động quanh Plaza de Santa Ana là nơi lý tưởng để thư giãn với những món ăn Tây Ban Nha cổ điển.

6. Malaga. Với sự pha trộn đa dạng của các nền văn hóa, thời tiết dễ chịu và những bãi biển tuyệt đẹp, Malaga là một trong những thị trấn ven biển tuyệt vời nhất ở Tây Ban Nha. Ngoài di sản nghệ thuật, Malaga còn tỏa sáng với kiến trúc Hồi giáo tinh tế.

7. Los Pilones (Cáceres) là một trong những địa điểm đẹp nhất Tây Ban Nha, một hẻm núi tự nhiên hùng vĩ trong thung lũng Jerte thuộc tỉnh Cáceres, được tạo nên bởi những dòng suối chảy xiết từ dãy núi Sierra de Tormantos. Những khối đá granit nhẵn mịn tạo nên một loạt hồ nước xanh ngọc bích, mang đến cảm giác như một spa ngoài trời ẩn mình.

8. Córdoba. Một trong những địa điểm đẹp nhất ở Andalusia, thành phố này sở hữu những khoảng sân đầy hoa, những hiên nhà ngập nắng và những ngõ nhỏ quanh co tạo không khí lãng mạn tức thời. Trung tâm lịch sử của thành phố giống như một bảo tàng ngoài trời, với những ngôi nhà quét vôi trắng được bao phủ bởi hoa và hàng thế kỷ ảnh hưởng văn hóa hiện hữu ở mọi ngóc ngách.

9. Mallorca. Đây là một hòn đảo thiên đường ngập tràn ánh nắng, nổi tiếng với những vịnh nhỏ màu ngọc lam, đường bờ biển hùng vĩ và bầu không khí Địa Trung Hải sôi động. Bên cạnh bãi biển và cảnh hoàng hôn, hòn đảo này còn có rất nhiều điều để khám phá, từ nhà thờ và khu phố cổ lãng mạn của Palma đến hang động Drach ấn tượng.

10. Santiago de Compostela. Thành phố lịch sử với những mặt tiền bằng đá và những con phố thời trung cổ quanh co này là một trong những nơi đẹp nhất Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với những du khách đam mê kiếm tìm văn hóa.