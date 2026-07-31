Ngôi làng cổ Tây Ban Nha bỏ hoang gần 50 năm hồi sinh đẹp như cảnh phim

Khung cảnh ở ngôi làng El Acebuchal sau khi được hồi sinh. Ảnh: Alamy/TheSun

Nằm giữa vùng núi Malaga, miền nam Tây Ban Nha, El Acebuchal từng là một ngôi làng bị bỏ hoang suốt gần 5 thập kỷ trước khi được khôi phục vào cuối những năm 1990.

Trong hàng trăm năm, El Acebuchal là nơi dừng chân của các thương nhân di chuyển giữa Costa del Sol và Granada. Những người buôn bán thường đến đây để gặp gỡ và vận chuyển hàng hóa, theo The Sun.

Ngôi làng từng có khoảng 200 cư dân sinh sống. Người dân trong làng chủ yếu sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi và các nghề gắn với khu vực miền núi như sản xuất than củi, khai thác gỗ.

Năm 1949, dưới thời nhà lãnh đạo Tây Ban Nha Francisco Franco, El Acebuchal bị đóng cửa theo quyết định của chính quyền.

Những gia đình sinh sống tại đây phải bỏ lại nhà cửa và chuyển đến các khu vực khác. Từ đó, El Acebuchal bị bỏ hoang và dần trở thành một ngôi làng không còn người ở.

Mãi đến năm 1998, Antonio Sanchez, còn được gọi là “El Zumbo”, cùng gia đình chuyển về El Acebuchal. Ông có tổ tiên từng sinh sống tại ngôi làng này và quyết định bắt tay vào việc khôi phục các căn nhà cũ.

Khung cảnh ở ngôi làng El Acebuchal sau khi được hồi sinh. Ảnh: Alamy/TheSun

Antonio Sanchez bắt đầu khôi phục lại các căn nhà cũ bằng phương pháp thủ công. Quá trình phục hồi diễn ra trong nhiều năm. Đến năm 2003, ngôi làng El Acebuchal mới được lắp đặt hệ thống điện và có nước sinh hoạt.

Hiện nay, ngôi làng có khoảng 30 căn nhà, một nhà nguyện và nhà hàng Bar El Acebuchal do chính Antonio Sanchez điều hành.

Theo các thực khách, nhà hàng nằm khá xa các tuyến đường du lịch phổ biến nhưng vẫn đáng ghé thăm nhờ chất lượng món ăn.

Ngôi làng El Acebuchal với nhiều ngôi nhà sơn màu trắng. Ảnh: Carlos Moret

Trong làng còn có nhà nghỉ “The Lost Village El Acebuchal”, được đánh giá cao trên Tripadvisor. Nơi đây có 3 phòng nghỉ, sân thượng, hồ bơi ngoài trời theo mùa và các dịch vụ spa.

Một số du khách từng đến đây mô tả El Acebuchal giống như “một cảnh phim thập niên 1950” hoặc một nơi “ẩn náu” tách biệt.

Ngôi làng là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa lịch sử, thiên nhiên và sự hồi sinh yên bình. Đường vào làng rất hẹp và ít xe cộ qua lại. Bên trong làng hầu như không có xe chạy thường xuyên, nên phần lớn du khách đi bộ khám phá.

Ít xe ô tô và không có những phiền nhiễu hiện đại, nơi đây mang lại cảm giác như được quay ngược thời gian về một thế kỷ khác.