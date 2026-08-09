Tăng Thanh Hà làm bánh canh đãi chồng con dịp cuối tuần, có gì đặc biệt?

Vừa qua, Tăng Thanh Hà chia sẻ món ngon cô vừa trổ tài nhân dịp cuối tuần kèm chú thích: "Lâu rồi không nấu bánh canh". Thành phẩm bánh canh của "ngọc nữ màn ảnh Việt" được bày biện bắt mắt với phần nước dùng trong, sợi bánh canh trắng, thịt bằm tạo viên lớn, hành phi vàng ruộm cùng rau mùi thanh mát. Ngôi sao đưa tin.

Món bánh canh thịt bằm, trứng cút do Tăng Thanh Hà chế biến.

Theo đó, lần này phu nhân hào môn nấu nước lèo từ tôm khô ninh kèm rau củ và thịt bằm. Phần topping gồm trứng cút, hành phi, hẹ cùng giá đỗ. So với công thức nước lèo nấu từ gạch cua, món bánh canh của Tăng Thanh Hà lần này đơn giản, nhanh gọn hơn.

Các nguyên liệu ăn kèm bánh canh của Tăng Thanh Hà.

Bánh canh là món ăn dân dã phổ biến ở khu vực miền Trung, miền Nam. Tùy khẩu vị từng nơi cũng như kinh nghiệm của từng người làm mà nước lèo cùng phần nhân ăn kèm có thể biến tấu đa dạng từ các loại thịt cho đến hải sản, chả cá, trứng cút... Phần sợi bánh canh thường làm từ bột gạo, bột mì, bột năng hoặc bột gạo pha bột sắn.

Sắc vóc Tăng Thanh Hà ở tuổi cận kề tứ tuần.

Tăng Thanh Hà từng tiết lộ cô rất thích món bánh canh bột gạo nên thay vì mua sẵn, cô học mẹ cách nhào bột, cắt bột làm sợi bánh tại nhà. Công thức làm bánh canh cô áp dụng gồm một kg bột gạo pha cùng 300 - 350 g bột năng. Sau khi trộn hai hỗn hợp bột, rưới nước sôi lên đầy bề mặt và đậy nắp cho bột chín. Tiếp đó đem bột đi nhào mịn, để nghỉ khoảng 30 phút sau đó đem thái sợi. Khi nhào nếu thấy bột khô có thể thêm nước, nếu bột ướt áo thêm lớp bột mỏng.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc nếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Mỗi khi chia sẻ hình ảnh món ăn, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn. Người hâm mộ từng nhiều lần đề nghị Hà Tăng quay vlog nhưng cô cho biết nấu ăn là thời gian thư giãn nên ngại quay video. VTC News cho hay.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương.

Bà mẹ ba con thường sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, thấm vị nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu, đưa cơm. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh.

Cá nục kho cà chua là một trong những món tủ của gia đình Tăng Thanh Hà. Sau khi sơ chế, cá được cắt làm 2-3 miếng vừa ăn rồi chiên sơ. Các gia vị để làm xốt kho gồm: hành, tỏi, củ nén, đường thốt nốt, hành lá, bột nấm, nước mắm, ớt (nếu ăn cay), cà chua, ớt chuông được đem rim cho chín. Tiếp đến, bỏ cá vào nồi nấu chậm, cho hỗn hợp xốt lên trên cá, thêm ít củ nén tươi, cà chua, hành lá rồi chỉnh chế độ high (cao) khoảng 30 phút và slow cook (nấu chậm) khoảng 4 tiếng. Sau khi kho, cá chín mềm, thấm đẫm vị xốt chua, cay, mặn, ngọt vừa miệng. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể 'đánh bay' cả bát cơm.

Cá bống đục khi mua về được Tăng Thanh Hà sơ chế sạch, đem chiên già lửa cho vàng ruộm, giòn tan. Khi ăn chấm cùng mắm me chua ngọt.

Với món tôm rang khế, Hà Tăng chọn những con tép tươi nhỏ xíu, đem rang mỡ hành, thêm vài lát khế, ăn với cơm trắng. Tép sơ chế sạch, phi hành tím cho thơm, bỏ tép vào đảo đều trên lửa nhỏ tới khi tép chuyển màu đỏ, nêm mắm, muối, hạt nêm vừa miệng. Rang tới khi cạn bớt nước thì thêm chút đường. Trước khi ăn, thêm hành lá thái nhỏ, khế cắt lát, đảo đều lần nữa là hoàn thiện.

Với món canh tôm cua, Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh, thích hợp ăn trong những ngày TP HCM nóng nực.

Với món canh nghêu nấu khế chua, Hà Tăng làm người hâm mộ nể phục khi trình bày một món ăn cổ truyền nhưng đầy hấp dẫn. Món này phổ biến ở cả ba miền, mỗi miền có cách tạo vị chua khác nhau. Nếu như ở miền Bắc thường nấu cùng sấu, canh chua miền Nam hay nấu cùng me và khế.

Với món tôm đất rang, Tăng Thanh Hà không chế biến cầu kỳ mà chỉ sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, tôm thấm đẫm vị mặn của nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu.

Tăng Thanh Hà cho biết gia đình mình có hai kiểu ăn món này, một là ăn cơm trắng với tôm riêng hoặc đổ cơm thẳng vào chảo để trộn với phần nước xốt keo keo. Các con cô thích kiểu ăn thứ hai. Đây cũng là cách làm truyền thống của mẹ Hà Tăng khi cô còn nhỏ. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh, thêm cà chua và chanh.

Có lần người đẹp cũng chia sẻ: Trong căn biệt thự triệu đô ở TP HCM, Tăng Thanh Hà trồng một số cây cảnh bonsai và có một vườn rau nhỏ, vừa để thư giãn, vừa cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn gia đình. Góc vườn có một cây xoài tượng do bố đẻ Tăng Thanh Hà trồng giúp cho con gái. Bà mẹ ba con cho biết năm nay cây cho ra nhiều trái nên cô hái ăn dần và chế biến luôn một số món cho gia đình, trong đó có gỏi xoài ốc hương.

Đây là một trong những món ăn khoái khẩu không chỉ của cựu diễn viên, còn của tất cả thành viên trong nhà. Tăng Thanh Hà từng nhiều lần làm các món từ ốc hương như ốc hương xào bơ tỏi, nướng muối ớt. Trong hình là món gỏi xoài ốc hương trên mâm cơm gia đình của nữ diễn viên.

Tăng Thanh Hà từng khoe một món ăn rất dân dã, đậm chất Việt Nam. Đó là gỏi vịt. Đây là món ăn đơn giản nhưng khiến không ít tín đồ mê ẩm thực yêu thích vì vừa ngon, rẻ lại thanh mát và bổ dưỡng. Vịt kết hợp với rau muống chẻ, hoa chuối, rau răm, gia vị, lạc rang, ớt, hành phi... tạo nên hương vị khó quên mà không ngán. Món gỏi vịt hấp dẫn được bà mẹ 2 con vừa thực hiện. Tất cả đều từ những nguyên liệu dân dã, dễ kiếm. Thịt vịt rất dễ ăn mà còn có nhiều chất bổ dưỡng.