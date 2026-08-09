Loại thịt được coi là thuốc bổ thượng hạng, mát rượi,giúp bổ thận, tráng dương, chế biến cách này ngon đậm đà

Loại thịt này còn được coi là một loại "thuốc bổ thượng hạng" giúp bổ thận, tráng dương và tăng cường sinh lý.

Loại thịt này là một loại thịt phổ biến và được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam. Loại thịt này được biết đến với hương vị đậm đà, giá trị dinh dưỡng cao và tác dụng bổ dưỡng, đặc biệt là trong Đông y.

Từ loại thịt này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu cách làm đơn giản, chuẩn vị đặc sản của món ăn dân dã quen thuộc từ thịt vịt: vịt om sấu như sau:

Nguyên liệu:

- 1 con vịt khoảng 1,5kg

- 10-12 quả sấu

- 500-600g khoai sọ

- 3 củ hành tím

- 1 củ tỏi

- 3–4 cây sả

- 2 quả ớt

- Hành lá, mùi tàu

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột canh, tiêu, dầu ăn.

Nguyên liệu chính của món vịt om sấu

Cách làm :

Thịt vịt xát muối, rượu, gừng rửa thật sạch chặt miếng vừa ăn rồi gia vị như sau:

- 2 thìa nước mắm

- 1 thìa canh hạt nêm

- 1/2 thìa cà phê tiêu

- Hành tím, tỏi băm

- Một nửa phần sả băm

Trộn đều và ướp trong khoảng 30 phút cho ngấm.

- Khoai sọ gọt vỏ, rửa sạch áp chảo với chút dầu ăn đến khi bề mặt hơi vàng để khoai không bị nát khi nấu.

- Phi thơm hành, tỏi và sả cho thịt vịt vào đảo khoảng 10 phút đến khi thịt vịt chín săn lại thì cho khoai sọ đã áp chảo và sấu vào, thêm nước ngập mặt đun sôi, hớt bọt rồi hạ nhỏ lửa om khoảng 20 phút cho thịt chín mềm và khoai thơm bùi là tắt bếp.

- Dầm sấu để nước dùng có vị thanh nhẹ vừa ăn, nêm nếm gia vị lại sao cho vừa miệng.

- Thêm hành lá, mùi tàu là đã có món vịt om sấu thơm lừng. Ăn với cơm hay với bún rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Thanh Nhàn thực hiện.