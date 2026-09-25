Loại thịt ngon hơn thịt heo, giàu đạm, ít mỡ, tăng cơ bắp, đẹp da cho phụ nữ,làm món này đậm đà cực hao cơm

Đùi gà là loại thịt này chứa lượng đạm cao nhưng ít chất béo bão hòa hơn thịt heo, đồng thời dễ tiêu hóa nhờ kết cấu thịt mềm và hàm lượng mỡ thấp.

Ngoài ra, loại thịt này còn giàu vitamin nhóm B, protein và các khoáng chất cần thiết giúp phục hồi năng lượng, hỗ trợ cơ bắp và tăng cảm giác no lâu.

Đặc biệt phần đùi gà cung cấp protein chất lượng cao, đồng thời chứa vitamin nhóm B, sắt, kẽm và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp với cách chiên giòn rồi áo sốt mắm tỏi, phần thịt gà mềm mọng quyện cùng lớp da vàng giòn, vị mặn ngọt cay thơm rất bắt cơm.

Dân Việt giới thiệu công thức làm món đùi gà chiên sốt mắm tỏi như sau:

Nguyên liệu

- Đùi gà

- Bột chiên giòn

- Tỏi

- Ớt

- Chanh

- Nước mắm

- Đường

- Tương ớt

- Nước lọc

- Muối, tiêu, hạt nêm, bột tỏi

- Dầu ăn

Cách làm

- Đùi gà rửa sạch, dùng dao chẻ phần thịt thành hình cánh quạt, vẫn giữ một bên thịt dính với xương. Cách làm này giúp miếng gà mỏng hơn, dễ thấm gia vị và nhanh chín. Nếu không muốn chẻ, có thể khứa 2–3 đường ở phần thịt dày.

- Dùng khăn giấy thấm thật khô gà. Ướp với một ít muối, tiêu, hạt nêm và bột tỏi khoảng 30 phút.

- Áo bên ngoài đùi gà một lớp bột chiên giòn thật mỏng.

- Làm nóng dầu ở lửa vừa, cho gà vào chiên đến khi lớp ngoài vàng giòn, thịt bên trong chín hoàn toàn. Vớt gà ra, để ráo dầu.

- Muốn da gà giòn lâu hơn thì sau khi gà chín, có thể chiên lần 2 khoảng 1–2 phút ở lửa lớn, sau đó vớt ra để ráo.

- Cho nước mắm + đường + nước lọc + tương ớt vào chén, khuấy cho tan.

- Phi tỏi với một ít dầu ở lửa nhỏ đến khi vàng thơm. Cho hỗn hợp nước sốt vào, đun nhỏ lửa khoảng 3 phút đến khi sốt hơi sánh.

- Tắt bếp, thêm một ít nước cốt chanh và ớt tùy khẩu vị. Tỉ lệ sốt dễ nhớ: 2 mắm : 2 đường : 2 nước : 1 tương ớt.

- Khi sốt đã sánh, cho đùi gà đã chiên vào chảo. Đảo hoặc lắc nhanh khoảng 30–60 giây để sốt phủ đều bên ngoài miếng gà. Không đảo quá lâu vì lớp da giòn sẽ hút sốt và nhanh bị mềm.

- Thành phẩm: Đùi gà vàng óng, lớp vỏ ngoài giòn thơm, bên trong mềm mọng. Phần sốt mắm tỏi có vị mặn ngọt hài hòa, cay nhẹ, thơm nức mùi tỏi, bám đều quanh miếng gà. Ăn nóng cùng cơm trắng, dưa leo hoặc rau sống rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.