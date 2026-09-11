Bộ phận này của con gà giàu protein, ít chất béo, hỗ trợ giảm cân, làm món này để lâu, đảm bảo ăn không ngán

Bộ phận này của con gà luôn đứng đầu trong nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu protein, ít chất béo: Ức gà.

Bộ phận này được nhiều người lựa chọn để đưa vào thực đơn giảm cân. Ăn ức gà không những có thể giảm cân mà còn bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Tuy nhiên nếu không biết cách chế biến, các món làm từ bộ phận này rất dễ ngán. Dân Việt giới thiệu cách làm món khô gà, vừa bảo quản được lâu, ăn đảm bảo không ngán như sau:

Bộ phận này được nhiều người lựa chọn để đưa vào thực đơn giảm cân.

Nguyên liệu:

- 700g thịt ức gà đã luộc

- Hành tím, sả, gừng( ct gốc: hành tây, tỏi, sả), ớt, lá chanh, tỏi

- 100ml nước luộc gà

- Mắm: 70g

- Muối: 4g

- Đường: 75g

- Nước tương( xì dầu): 10g

- Dầu màu điều: 1 muỗng

- Ớt bột: 1 muỗng hoặc nhiều hơn

- Ớt bột Hàn Quốc: 1 muỗng hoặc nhiều hơn

- Ngũ vị hương: 3g

- Bột cà ri: 3g

- Bột nghệ: 2g

Cách làm:

- Gà rửa sạch, hấp cùng sả, hành tím, gừng cho thơm. Hấp chín gà trong nồi hơi nước 20 phút. Tuỳ lượng gà, tuỳ loại gà mà hấp nhanh hay lâu.

- Để nguội, xé miếng vừa ăn, bỏ da

- Cho 3 muỗng dầu ăn vào chảo, cho hành tỏi cắt lát vào, đun thơm để lấy phần dầu hành.

- Vớt bỏ xác hành tỏi, cho bột cà ri, bột ngũ vị hương, bột nghệ vào phi lên cho thơm.

- Cho vào đó 100ml nước hấp gà, cho mắm, muối, đường, nước tương, dầu màu điều vào đun sôi 1 tí. Cho ớt bột, ớt bột Hàn Quốc vào. Để nguội.

- Ớt tươi đem sấy gần khô, khía đôi phần đầu ớt.

- Cho nước sốt, ớt, lá chanh vào gà đảo đều. Để tủ lạnh 3-4 tiếng cho thấm, có thể để qua đêm.

- Cho vào khay để sấy, đến khi đạt độ khô vừa ăn, đảo khay lên xuống cho đều.

Sấy càng khô thì bảo quản càng lâu, để ngăn mát ăn dần hoặc cấp đông cũng được.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện.