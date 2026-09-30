Loại quả giàu kali bậc nhất, quả chín mềm thơm phức, quả xanh đem kho kiểu này ăn chay hay mặn đều ngon

Chuối là loại quả có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ tim mạch nhờ hàm lượng kali cao, cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chất xơ, tăng cường năng lượng và tâm trạng nhờ vitamin B6 và các khoáng chất.

Loại quả này còn giúp giảm nguy cơ thiếu máu, hỗ trợ giảm cân và tăng cường thị lực. Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Trong loại quả này ngoài chứa nhiều kali còn giúp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Loại quả này có thể ăn trực tiếp khi chín hoặ làm món chuối kho khi quả còn xanh.

Thành phẩm chuối mềm nhưng không nát, vẫn nguyên miếng, bên ngoài bám sốt sệt sệt, đậm đà ăn rất ngon. Dân Việt giới thiệu công thức làm món chuối kho chay và mặn như sau:

*Chọn và sơ chế chuối

- Nên chọn chuối xanh già, quả căng, vỏ xanh đều, không chọn chuối còn non vì khi kho chuối dễ bị sượng và không có độ bở thơm.

- Chuối rửa sạch, cắt thành từng khúc vừa ăn.

- Cho chuối vào chậu nước muối loãng, ngâm khoảng 15–20 phút để chuối ra bớt mủ và khi chế biến không bị chát.

*Chần chuối với nước nghệ

- Đun một nồi nước có pha nghệ đến khi nước sôi già rồi cho chuối vào chần.

- Khâu này khá quan trọng vì giúp chuối lên màu vàng đẹp, đồng thời hạn chế phần vỏ chuối bị thâm.

- Chần chuối vừa đủ rồi vớt ra sốc ngay vào nước lạnh để chuối ngừng chín.

Sau đó vớt chuối ra, để thật ráo.

*Phủ bột và chiên sơ

- Khi chuối đã ráo nước, phủ bên ngoài một lớp bột năng thật mỏng.

- Chiên chuối sơ qua dầu nóng cho lớp bột bên ngoài vừa se lại.

Không cần chiên vàng giòn. Mục đích của bước này là tạo một lớp màng bên ngoài giúp miếng chuối săn hơn, khi kho lâu không dễ bị nát và sốt bám tốt hơn.

Chiên xong vớt ra để ráo dầu rồi xếp chuối vào nồi.

*Công thức nước kho

Nguyên liệu cho 500g chuối xanh:

- Nước mắm: 30g

- Mật mía: 20g( không có thay bằng đường vàng)

- Nước hàng: 20g ( nước màu)

- Dầu điều: 3g

- Nước lọc: 150ml

- Riềng xay: 15g

- Tỏi: 10g

- Hành: 10g

- Ớt: 2 quả

- Tiêu hạt: 5g

- Mỡ heo: 20g

*Nước nấu kho

- Cho mỡ heo hoặc dầu ăn vào chảo/nồi, phi thơm hành, tỏi và riềng.

- Tiếp theo cho nước mắm, mật mía, nước hàng, dầu điều, bột ngọt, nước lọc và tiêu vào.

- Khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện rồi nấu cho phần nước kho sôi lên.

*Kho chuối

- Đổ phần nước kho vào nồi chuối, lượng nước xấp xấp mặt chuối là được.

- Đun cho nồi chuối sôi lên rồi hạ nhỏ lửa.

- Kho khoảng 30–40 phút, thỉnh thoảng có thể nghiêng nhẹ nồi để nước kho áo đều quanh miếng chuối. Hạn chế đảo mạnh bằng đũa vì chuối rất dễ bị vỡ.

- Khi nước kho sệt lại, bám một lớp sốt đậm màu quanh miếng chuối là đạt.

- Nếu làm số lượng lớn, thời gian kho có thể kéo dài khoảng 2–3 tiếng, tùy lượng chuối và kích thước nồi. Quan trọng nhất là giữ lửa phù hợp để chuối mềm từ từ, nước kho cô lại và bám đều vào chuối.

*Phiên bản chuối kho chay

- Nếu làm chuối kho chay:

Nước mắm → nước mắm chay hoặc nước tương

Mỡ heo → dầu ăn

Các nguyên liệu còn lại có thể giữ nguyên.

Nêm nếm lại cho vừa miệng là được.

*Mẹo nhỏ: Muốn chuối kho ngon thì đừng cố làm mềm chuối bằng lửa lớn. Chuối ngon là phải mềm nhưng còn nguyên miếng, bên ngoài thấm sốt, bên trong bở thơm. Chính bước trần chuối + sốc lạnh + phủ bột năng + chiên sơ sẽ giúp thành phẩm giữ được hình dáng đẹp hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.