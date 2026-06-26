Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọng

Nước luộc thịt có thực sự bổ dưỡng? Những điều cần biết trước khi dùng để nấu canh

Trong nhiều gia đình Việt, nước luộc thịt thường không bị bỏ đi mà được tận dụng để nấu canh, nấu cháo hoặc làm nước dùng cho các món ăn khác. Thói quen này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn được cho là góp phần giữ lại các chất dinh dưỡng từ thịt. Tuy nhiên, không phải loại nước luộc thịt nào cũng nên sử dụng, đặc biệt khi vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Nước luộc thịt chứa một phần protein hòa tan, vitamin nhóm B và khoáng chất được giải phóng trong quá trình đun nấu.

Thành phần dinh dưỡng có trong nước luộc thịt

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết: "Khi thịt được đun nóng trong nước, một phần protein hòa tan, axit amin, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, kali sẽ khuếch tán từ mô thịt ra môi trường nước. Chính những thành phần này tạo nên vị ngọt tự nhiên đặc trưng của nước luộc thịt.

Mặc dù lượng dinh dưỡng hòa tan không quá lớn so với phần thịt, nước luộc vẫn có giá trị nhất định trong việc bổ sung hương vị và cung cấp thêm một phần vi chất cho bữa ăn. Đây là lý do nhiều món canh truyền thống thường sử dụng nước luộc thịt làm nền thay vì chỉ dùng nước lọc".

Vì sao nước luộc thịt có thể trở thành nguồn tạp chất?

Bên cạnh các chất dinh dưỡng, quá trình đun sôi cũng khiến những thành phần không mong muốn từ bề mặt thịt được giải phóng ra ngoài. Đó có thể là máu đông, dịch mô, bụi bẩn, vi khuẩn bám trên bề mặt hoặc các tạp chất còn sót lại trong quá trình giết mổ, vận chuyển và bảo quản.

Khi đun sôi, các thành phần này thường nổi thành lớp bọt màu xám hoặc nâu trên mặt nước. Nếu không được loại bỏ, chúng có thể làm giảm chất lượng cảm quan của món ăn, khiến nước dùng đục, có mùi khó chịu và ảnh hưởng đến độ an toàn thực phẩm.

Nước luộc thịt nào nên giữ lại?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc tận dụng nước luộc thịt là hoàn toàn hợp lý nếu nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc và được sơ chế đúng cách.

Để có được phần nước dùng sạch hơn, người nội trợ nên:

Chọn thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng. Rửa sạch thịt trước khi chế biến. Chần sơ thịt trong nước sôi vài phút rồi bỏ phần nước đầu. Rửa lại thịt trước khi tiếp tục luộc bằng nước mới. Thường xuyên hớt bọt trong quá trình nấu.

Nhờ các bước này, phần lớn tạp chất bám ngoài sẽ được loại bỏ, giúp nước luộc trong hơn và thích hợp để sử dụng cho các món canh hoặc nước dùng.

Ai nên hạn chế sử dụng nước luộc thịt?

Không phải ai cũng phù hợp với việc dùng thường xuyên nước luộc thịt, đặc biệt là nước luộc từ các phần thịt nhiều mỡ.

Lượng chất béo hòa tan trong nước có thể khá cao nếu sử dụng thịt ba chỉ, chân giò hoặc da gia cầm. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng tổng năng lượng khẩu phần, không phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng, người rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh tim mạch.

Trong trường hợp vẫn muốn sử dụng, nên để nguội rồi vớt bỏ lớp mỡ nổi trên bề mặt trước khi chế biến món ăn.

Kết hợp với rau củ giúp cân bằng dinh dưỡng

Nước luộc thịt khi kết hợp với các loại rau xanh như rau ngót, cải xanh, mồng tơi, bí xanh hoặc củ quả sẽ tạo nên món canh có giá trị dinh dưỡng cân đối hơn. Chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa từ rau củ giúp bữa ăn trở nên hài hòa, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn so với việc chỉ sử dụng thực phẩm giàu đạm.

Đây cũng là lý do các món canh rau nấu từ nước dùng thịt xuất hiện phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt Nam từ nhiều thế hệ.

Không nên tuyệt đối hóa việc giữ hay bỏ

Trên thực tế, việc sử dụng hay loại bỏ nước luộc thịt không có đáp án đúng tuyệt đối. Giá trị của phần nước này phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguyên liệu ban đầu và quy trình chế biến.

Nếu thịt sạch, được sơ chế kỹ và nấu đúng cách, nước luộc có thể trở thành nguồn nước dùng thơm ngon cho nhiều món ăn. Ngược lại, khi nguồn gốc thực phẩm không được đảm bảo hoặc khâu chế biến thiếu vệ sinh, việc tận dụng nước luộc có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Điều quan trọng không nằm ở việc giữ hay bỏ nước luộc thịt, mà ở việc lựa chọn nguyên liệu an toàn và áp dụng quy trình chế biến hợp vệ sinh ngay từ đầu.