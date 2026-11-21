Đền Tiên Sư Cốc Tự nằm trước cửa động Phong Nha, thờ vị thần được người dân tin là vị thần trấn giữ hang động và vùng đất này. Theo tư liệu lịch sử, đền được xây dựng khoảng thế kỷ XVI, dưới thời nhà Mạc.

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Đền nằm ở lưng chừng núi đá vôi, giữa cây rừng xanh mát, trên diện tích khoảng 300 m2, cách mặt nước sông Son 50 m. Đền thờ thần động, được vua Gia Long sắc phong là thần "Hiển Linh", đến năm Minh Mạng thứ 5 (1824) được gia phong là thần "Ưng Diệu".

Công trình gồm hai phần chính là tiền đền và hậu đền. Tiền đền là nơi khách dừng chân, chuẩn bị lễ vật trước khi vào dâng hương. Mái đền chạm khắc hình "Lưỡng long triều nguyệt" (hai rồng chầu mặt nguyệt), biểu tượng cho sức mạnh và sự linh thiêng trong kiến trúc truyền thống, lợp ngói âm dương.

Hậu đền là không gian thờ tự chính, gồm ba gian. Gian giữa đặt bàn thờ thần chủ, bài vị ghi thần hiệu "Phong Nha Tiên Sư Cốc Thần". Phía trên treo bức hoành phi hai chữ "Phụng Thiên", nghĩa là thi hành lệnh trời hoặc thiên tử. Bên phải lưu giữ sắc phong của vua Gia Long với thần hiệu "Hiển Linh Chi Thần", bên trái là sắc phong của vua Minh Mạng năm 1824 với thần hiệu "Ưng Diệu Chi Thần". Phía dưới có bàn phối thờ các vị thần núi, đất, nước và thần linh trong vùng.

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Hệ thống kèo, cột được chạm trổ tinh xảo. Trong kháng chiến chống Mỹ và qua thời gian, ngôi đền từng bị hư hỏng. Năm 1999, Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Bình tiến hành trùng tu, tôn tạo; đến năm 2013, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục phục dựng.

Toàn bộ kết cấu đền được làm bằng gỗ lim, kiến trúc mang sắc thái Phật giáo, được phục dựng theo nguyên bản.

Du khách dâng hương tại đền Tiên Sư Cốc Tự trong hành trình tham quan động Phong Nha. Trước đây, vào tháng 5 âm lịch hàng năm, người dân địa phương tổ chức lễ Cầu đảo với nghi thức dâng lễ vật, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Thạch nhũ với nhiều hình dáng trong động Phong Nha. Động dài 7,7 km, gồm 14 hang cùng hệ thống sông ngầm dài 13 km. Các nhà khoa học và chuyên gia hang động đánh giá Phong Nha là một trong những hang động nước đẹp nhất thế giới, nổi bật với sông ngầm, hồ nước, bãi cát và hệ thống thạch nhũ độc đáo.