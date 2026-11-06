Loại thịt rẻ hơn thịt bò, dễ ăn hơn thịt ngan, đừng luộc hay kho đem nấu món này đảm bảo đưa cơm

Thịt heo là loại thịt quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình, là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trên toàn thế giới. Loại thịt này với giá trị dinh dưỡng cao, giá thành phải chăng và khả năng chế biến linh hoạt.

Giống như tất cả các loại thịt khác, thịt heo chủ yếu là protein. Hàm lượng protein trong thịt lợn nấu chín khoảng 26% trọng lượng tươi.

Tính theo trọng lượng khô, hàm lượng protein trong thịt heo nạc có thể lên tới 89%, trở thành một trong những nguồn protein phong phú nhất trong chế độ ăn uống.

Ngoài ra, loại thịt này còn chứa 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì cơ thể.

Từ loại thịt này có thể chế biến đa dạng nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món thịt ba chỉ lắc sả tắc với thành phẩnm vị mặn ngọt hài hòa, thơm mùi sả, chua thanh vị tắc. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 700g thịt ba chỉ

- 5 cây sả thái mỏng

- 8–10 quả tắc

- 3–4 quả ớt

- 5–6 lá chanh

- Gừng

- Giấm hoặc nước cốt chanh

- Muối

*Phần sốt trộn:

- 2 thìa canh nước mắm

- 3 thìa canh đường

- 1 thìa canh nước cốt tắc

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, luộc cùng vài lát gừng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo. Dùng tăm hoặc dụng cụ xăm thật kỹ phần bì, sau đó chà giấm (hoặc nước cốt chanh) và rắc một lớp muối mỏng lên da.

- Ngâm phần bì với hỗn hợp giấm và muối khoảng 1 giờ, sau đó để thật ráo hoặc phơi nắng 30–40 phút cho mặt bì khô lại. Đây là bước quyết định giúp bì nổ đều và giòn đẹp khi chiên.

- Đun dầu ngập phần bì, đợi dầu nóng rồi cho thịt vào với phần bì úp xuống trước. Chiên trên lửa vừa đến khi da phồng đều, vàng ruộm thì vớt ra để nghỉ khoảng 10 phút rồi mới thái.

- Pha sốt trộn bằng cách khuấy tan nước mắm, đường và nước cốt tắc. Cho thịt vào tô cùng sả, tắc, lá chanh, ớt rồi rưới sốt vào, lắc nhẹ cho gia vị bám đều.

*Lưu ý: chỉ cho vừa đủ nước sốt, đừng quá nhiều vì sẽ làm phần bì nhanh mềm, mất độ giòn.

Chỉ từ một miếng thịt ba chỉ quen thuộc, thay đổi một chút cách chế biến là đã có ngay một món ăn mới lạ, thơm ngon và rất cuốn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Bếp Dì Hường thực hiện!